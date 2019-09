Šéfuje komisi, která řeší žádosti o dotace. Pak je ústecký politik sám čerpá

Až půjdou Ústečané během letošního adventu na Lidické náměstí poslouchat koledy, nejspíš jim bude jedno, kdo se jim stará o program. Pro zastupitele Jaroslava Péma to však bude největší zakázka, kterou od města dostal. Za vánoční oslavy v následujících čtyřech letech dostane bezmála šest milionů korun.

„Byli jsme levnější, to rozhodlo,“ vysvětluje Pém, proč porazil nabídku konkurenční agentury.

Pém odmítá, že by za jeho úspěchem stálo to, že je zastupitelem právě za ANO. „Probíhá výběrové řízení, které nehodnotí politici, ale úředníci, a pokud splníte kritéria a konkurujete ostatních agenturám, tak vyhrajete. Do toho politici vůbec nezasahují. Z mé pozice to já neovlivním,“ řekl.

Kromě milionových „vánočních“ zakázek dostává další statisíce na dotacích. Za poslední tři roky šlo o více než 1,3 milionu. Přitom sedí v čele kulturní komise, která žádosti o dotace (i ty jeho) hodnotí a předkládá radě města k posouzení. Nakonec je schvaluje zastupitelstvo, jehož je Pém členem.

Koncert Dalibora Jandy získal dotaci 60 000 Kč..



Opozici se to nelíbí. „V odborných komisích by sice podle mě měli sedět lidé z oboru, kteří tématu rozumí a dokážou ho správně hodnotit, ale považuji za krajně nešťastné, když je předsedou člověk, jenž čerpá dotace, které jeho komise posuzuje. Navíc je stranicky provázaný s vedením města, které bere doporučení této komise za klíčový podklad pro schválení dotace,“ říká zastupitel z hnutí PRO! Ústí Martin Krsek.

Vedení Ústí v tom problém nevidí

Jako problematické to vidí i organizace Transparency International, vedení Ústí nad Labem však ne. Primátor Petr Nedvědický z ANO to nechtěl komentovat a přes tiskové oddělení vzkázal, že je to v kompetenci odboru kultury, sportu a sociálních věcí.

„Členů kulturní komise je sedm a jde pouze o poradní orgán rady města. Ke každé žádosti je dáno hlasování, a to vždy nadpoloviční většinou přítomných členů. Předseda Pém řádně, podle jednacího řádu, nahlásí podjatost k projednávané žádosti a zdržuje se hlasování,“ říká vedoucí odboru Martin Kohl.

Totéž říká Pém. „Já vím, působí to divně, ale já nic neovlivňuji, nikoho nepřemlouvám,“ ujišťuje. „Když jednáme o mé akci, nahlásím podjatost a vůbec se o tom nebavím, nekomunikuji, ať si to řeší kulturní komise sama, vůbec do toho nezasahuji, nic neporušuji,“ dodává.

Reportér MF DNES však našel zápis z jednání kulturní komise o jedné z Pémových žádostí o dotaci, při němž sice nahlásil podjatost, ale pak pro svou žádost zvedl ruku. „To si pamatuji, bylo to proto, aby se ta akce vůbec uskutečnila,“ vysvětluje Pém. Hlasovat pro vlastní žádost však zákon nezakazuje.

Na Ústecké slavnosti dostala Pémova agentura 90 000 Kč.



Zastupitel Krsek upozorňuje, že ačkoli jeho hnutí je druhou nejsilnější stranou v zastupitelstvu, nemá v komisi žádného člena a nemůže její fungování kontrolovat.



„Ačkoli jsme o to stáli, nepustili nás do ní. To považuji za největší problém, komise podle mě ztrácí důvěryhodnost osobou předsedy i tím, že na ni nemůžeme dohlížet,“ dodává.

Na některé akce dostává Pémova agentura Superkoncerty.cz dotace od města a zároveň i od Ústeckého kraje. Třeba na Swingové Vánoce 2017 získal dotaci Pém i jeho společník Martin Beneš. „To není nic proti ničemu, jde o vícezdrojové financování,“ říká Pém.

V roce 2017 vyhrál zakázku na pořádání vánočních oslav díky nejnižší ceně a pak požádal kraj o dotaci. I to je podle něj v pořádku, původní částka prý byla za základní akci, dotace na její zpestření.

Právě na pořádání adventních oslav se ukazuje jedna ústecká zajímavost. Letos vyhrál zakázku Pém, jenž se stal po volbách zastupitelem za ANO, které ovládlo vedení města. Loni dostala vánoční zakázku za 1,5 milionu agentura Lubomíra Machoně, jenž kandidoval za hnutí UFO, které vládlo v té době.