Úřad vlády vstupuje na TikTok mezi mladé, propagace bude stát půl milionu

„Ahoj, ráda bych vám ukázala prostory Strakovy akademie, ve které sídlí vláda České republiky v čele s předsedou vlády. V této části budovy, které se říká „u Masaryka“, můžete vidět fotky všech českých premiérů společně se státními symboly. Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu a koukejte na ten lustr!“ říká v krátkém videu na TikToku influencerka Anna Šulcová.

„A já vás provedu venkovní částí Strakovy akademie,“ navazuje na ní po chvíli Gulab. „Tato část zatím není přístupná veřejnosti, ale po rekonstrukci určitě brzo bude. Tam, kam ukazuji, jsou okna pana premiéra,“ říká influencer a ukazuje směrem k akademii.

Nový profil na sociální síti následně propagoval i premiér Andrej Babiš. „Strakovka je prý ode dneška i na TikToku, sice nevím, co to je, ale doma mi to občas ukazují děti. Sledujte,“ napsal na svůj Twitter.

Podle experta na sociální sítě a někdejšího influencera Jonáše Čumrika má TikTok pro vládu smysl. „Najdou tam voliče,“ poznamenal. „Přijde mi zároveň otřesný, že k tomu využívají influencery. Být tam ano, ale takhle rozhodně ne,“ dodal.



„Pokud bych zvolil strategii, kdy budu tuto platformu využívat pro komunikaci současné vlády, tak bych nezneužíval mladé influencery,“ dodává Čumrik. Prostředí TikToku se dle něj dá kreativně a funkčně využít s placenou reklamou v takovém objemu i bez influencerů.



Například ve Velké Británii vláda sice účet na TikToku nemá, v minulém roce však utratila bezmála dva miliony korun za tamní influencery. Ti měli ve svých příspěvcích propagovat testování na covid-19 a následné trasování kontaktů.

Spíše než vládní úřady si TikTok zakládají politici. V posledním měsíci se na původem čínskou síť přidal opoziční poslanec Dominik Feri (TOP 09). V minulosti měl účet i předseda Pirátů Ivan Bartoš, po čase a pár videích ho však smazal. Jeho stranický kolega a primátor Prahy Zdeněk Hřib účet sice má, ale příliš aktivní na něm není.

Podle smlouvy, kterou úřad uzavřel, bude propagace na TikToku, Instagramu a YouTube stát půl milionu korun. Kolik obsahu bude za tuto částku vypublikováno ze smlouvy není jasné. Mělo by však údajně jít o pouhých devět příspěvků.

Smlouvu vládní úřad uzavřel s firmou Medialer, s.r.o., která vznikla na konci loňského listopadu. Jejím jednatelem je právě Gulab, který se objevil v propagačním videu.

Majitelem aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok je čínská společnost ByteDance. V České republice měla aplikace začátkem loňského roku podle serveru CzechCrunch statisíce uživatelů.

Sociální síť je také známá různými trendy. Loni například velkou pozornost vzbudil trend, kdy teenageři předstírali, že jsou židovské oběti nacistů. Kontroverze vzbudily i jiné případy takzvaného trauma porna. Uživatelé na TikToku se například stylizovali do obětí domácího násilí. Někteří se vydávali za oběti 11. září.