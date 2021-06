Mám si to hodit? Dům jim na konci války pobořily ruské bomby a teď tornádo

„Naproti mělo gestapo na konci války štáb, přilítli Rusáci a vybombardovali to tu. Spletli se a shodili to na náš dům. Babička s dědou se stihli jen ukrýt do sklepa na dvoře. My před tornádem ani to, jen jsme se schovali uprostřed domu a čekali, až to skončí,“ odhrne lopatou popadané tašky před domem o metr Bohuslav Čermák, majitel zničeného domu.

Dcera byla v autobuse na cestě od kamarádky. Tornádo ale autobus několikrát převrátilo na bok, ležel daleko v poli. Pro dceru přiletěl vrtulník. Leží ve Vídni, zaplaťpánbu je stabilizovaná, měla zpřerážené obě nohy, a snad se z toho dostane. Marek Mackových majitel potravin