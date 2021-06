Tornádo se nedá předpovědět, to nejhorší už se přehnalo, říká meteoroložka

Nasvědčovalo něco tomu, že přijde tornádo?

Ne. Je určitá pravděpodobnost, že se při některých situacích může takovýto jev objevit, jenže jde jen o předpověď. My jako meteorologové nepředpovídáme, jestli bude tornádo nebo ne. Na to jsou třeba stránky ESTOFEX, European Storm Forecast Experiment (volně přeloženo jako Evropské experimentální předpovědi bouří, jedná se o projekt evropských meteorologů a studentů meteorologie, pozn. red.). To jsou takoví nadšenci, kteří píší, jestli čekají to nebo ono, takže o tornádech možná něco naznačovali.