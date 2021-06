V noci přijdou další silné bouřky. Varování platí pro téměř celou republiku

Ve čtvrtek večer a v noci na pátek přijdou do Česka opět velmi silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami, nárazovým větrem a ojediněle i kroupami. ČHMÚ vydal novou výstrahu. V pátek by se už situace měla uklidnit, bouřky se mají vyskytovat jen ojediněle a už by neměly být silné. O víkendu by už mělo být polojasno.