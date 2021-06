Armáda vyslala do tornádem poničené oblasti ženisty. Aktivovala těžkou brigádu

Ženijní jednotku vyslala armáda v pátek ráno na žádost jihomoravského hejtmana Jan Grolicha (KDU-ČSL). Ten požádal o dva odřady s tím, že hasiči zasahují v postižené oblasti si vyžádali zatím přímo na místě pouze jeden.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka je v terénu zatím 20 vojáků, dalších 150 je připraveno okamžitě vyrazit.

Druhý odřad se přesunuje z Bechyně do Olomouce, aby byl pro případné nasazení blíže. Každý odřad představuje 17 kusů těžké techniky, která má být nasazena k odklízení trosek a terénním pracím. Jde o buldozery, bagry, nákladní automobily.

„Je mi moc líto obyvatel postižených oblastí, kteří na vlastní kůži zažili to, co jsme dosud znali jen z televize. Armáda je v akci, stejně jako ostatní záchranné složky,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Na místě je podle něj vyprošťovací technika s obsluhou. „Řídíme se požadavky hasičského záchranného sboru, další vojáci jsou připraveni vyrazit,“ dodal.

Armáda ČR @ArmadaCR Vyslali jsme první tým s těžkou ženijní technikou z Olomouce do zasažených míst jižní Moravy. Další jednotky jsou v pohotovosti, čekají na pokyny hasičů. https://t.co/4DUH6lK7Xt oblíbit odpovědět

Břeclavskem a Hodonínskem se ve čtvrtek večer prohnala mimořádně silná bouře s krupobitím a místy i vzdušným vírem - tornádem, které v řadě obcí zanechalo katastrofickou spoušť. Zraněno bylo přes 100 lidí a nejméně tři lidé přišli o život.

Podle mluvčí Generálního štábu Magdaleny Dvořákové o další pomoc zatím armáda požádána nebyla, nicméně velení uvedlo do pohotovosti 7. mechanizovanou brigádu z Hranic, která je pro případné nasazení většího počtu vojáků z armádních jednotek nejblíže.

Hrad posílá vojáky Hradní stráže

Do zasažené oblasti posílá část vojáků také posádka Hradní stráže. Uvedl to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. „Prezident republiky Miloš Zeman v pátek dne 25. června 2021 rozhodl o vyslání vojáků Hradní stráže do oblasti postižené náhlou přírodní katastrofou, aby zde pomohli občanům s odstraňováním následků řádění přírodního živlu.“

Už ve čtvrtek prezident Miloš Zeman poděkoval IZS za pomoc, zasaženým lidem vyjádřil účast.

„Prezident republiky vyslovuje nesmírnou lítost nad ztrátou lidských životů, vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým po obětech, přeje brzké uzdravení zraněným a vyjadřuje solidaritu s občany, kteří následkům přírodní katastrofy čelí,“ dodal hradní mluvčí.