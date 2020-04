Návrat chmelových brigád? Ondráček chce nasadit studenty vysokých škol

Přátelé,

včera proběhlo další jednání Ústředního krizového štábu. Kromě obvyklých informací a kontroly plnění jednotlivých úkolů a opatření se nejvíce diskutovalo o uvolňování režimu na hranicich. Vznikla pro to nová pracovní skupina, která to bude řešit. Druhým problémem je nedostatek lidi pro sezónní zemědělské práce. Hledá se cesta, jak je přivést ze zahraničí a eliminovat riziko zavlečení nákazy. Já navrhl povolat studenty nižších ročníků VŠ. To prý ale naráží na nemožnost jim to nařídit, resp. ta možnost tu je jen ve stavu nouze a ten má končit už 30.4. (já hlasoval pro návrh do 11.5.). ODS a celé pravicová opozice další prodloužení už odmítají. Co tedy budeme na podzim sklízet je stále ve hvězdách.