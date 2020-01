Česko čeká další státní smutek. Za Kuberu bude vyhlášen počátkem února

Doplňovací volba do Senátu, která na Teplicku rozhodne o Kuberově náhradníkovi, se uskuteční 27. a 28. března. Termín ve středu vyhlásil Zeman. Kubera z ODS zemřel v pondělí ve věku 72 let. Podle zákona se doplňovací volby musí uskutečnit do 90 dnů od úmrtí předsedy Senátu Kubery, tedy nejpozději v polovině dubna.

K Zemanovu rozhodnutí musí ještě přidat svůj podpis premiér Andrej Babiš, upozornila prezidentská kancelář. Nový senátor se funkce ujme na zbytek Kuberova funkčního období, tedy na více než tři a půl roku, do 13. října 2024.

Na 3. února v poledne je naplánováno v Teplicích smuteční shromáždění k uctění Kuberovy památky. Následně se odpoledne bude konat pietní shromáždění v pražském Rudolfinu. Pohřeb se uskuteční v rodinném kruhu. Kuberova rakev bude vystavena s českou státní vlajkou.



Na rozdíl od horní komory parlamentu nástupce Kubery v teplickém zastupitelstvu už je jasný. Novým zastupitelem Teplic se brzy stane pětadvacetiletý člen ODS Petr Šíla.



Předseda Senátu Jaroslav Kubera zemřel náhle v pondělí ráno. V kanceláři se mu udělalo nevolno a po převozu do ústecké Masarykovy nemocnice zemřel. Zanechal po sobě manželku Věru a dvě dcery.