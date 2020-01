KOMENTÁŘ: Kubera chtěl svobodné město svobodných lidí. To se v Teplicích povedlo

, aktualizováno

Paměť je milosrdná. Zapadá to, co se v průběhu let nelíbilo, víc ožívá to dobré. Tak to bude i s dlouholetým starostou a posléze primátorem Teplic Jaroslavem Kuberou. Pan Kubera vedl Teplice nepřetržitě od roku 1994 do roku 2018. Co zanechal?