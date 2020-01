Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera

Kubera byl dlouholetým členem ODS, do Senátu byl poprvé zvolen v roce 2000. Od té doby mandát vždy obhájil. Od roku 2018 horní komoře předsedal.

Připravujeme podrobnosti.

Mezi prvními reagovali na sociálních sítích předsedové vládních stran premiér Andrej Babiš (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD).

„Pana Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc líto,“ uvedl v pondělí na twitteru Babiš a vyjádřil jeho rodině upřímnou soustrast.

Podobně reagoval také ministr vnitra Hamáček: „S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník. Je mi to moc líto,“ uvedl ve svém vyjádření.