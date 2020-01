Bůh kuřák, střídavý sex s ex i test MeToo. Kubera svými výroky bavil

Sex za volantem zákázán. S exmanželkou střídavě

V roce 2011 Senát projednával zpřísnění postihů přestupků za volantem, tehdy Kubera prohlásil. „Pak ještě sex – to je velká móda, sex v automobilu, to je úplně konec, to tam musí být výslovně v zákoně zapsáno, že sex se zakazuje, protože to velmi, velmi vyrušuje.“



Své pověsti dostál senátor ODS i při projednávání novely o střídavé péči o dítě. Tehdy navrhoval také střídavý sex po rozvodu. „Protože kdyby v těch nových (rodinách) to jaksi zůstalo při starém i při novém, tak by se hormony výrazně uklidnily,“ míní Kubera. Svůj návrh ale označil za neprůchodný, „protože k tomu jsme ještě nedospěli, i když k tomu ‚každý s každým‘ velmi rychle spějeme“, dodal s poukazem na informace bulvárních médií o partnerských vztazích umělců.



Cigareta je málo. Raději karton

Snad nejvýrazněji se Jaroslav Kubera do povědomí veřejnosti zapsal jako vášnivý kuřák. Jejich práva dlouhodobě obhajoval jak na půdě Senátu, tak při veřejných vystoupeních a v rozhovorech.



„Neznám kuřáka, který by vykouřil deset cigaret a zmlátil manželku a děti, což alkoholik dělá téměř denně a nikomu to nevadí a nikdo nehoruje pro zákaz reklamy na – „muži mají své dny,“ řekl například v roce 2002 v projevu reagujícím na návrh regulace reklamy na tabákové výrobky. „I bůh kouří, jinak by nemohla být oblačnost, bylo by stále jasno a upekli bychom se,“ dodal.

„Když přijdu poprvé do nějaké trafiky a chci cigarety, nabídnou mi krabičku. Říkám: „Ne, přál bych si karton.“ Krabička by se ani nevyplatila, šel bych tam za chvíli znovu,“ vyprávěl v rozhovoru pro MF DNES v roce 2009.



„Víte, co je zvláštní? Že ať si sednete, jak si sednete, kouř jde vždycky na toho, komu to vadí, je to stejné jako u táboráku. Přesednete si, a vítr se otočí. Vědci by to měli vysvětlit.“



Který z Kuberových výroků v textu považujete za nejvtipnější? celkem hlasů: 0

„Je to jenom zloba ‚dobrotrusů‘, kteří nám zakázali to či ono. Já nechci přestat kouřit, mě to baví,“ reagoval pak v prosinci 2017 na výsledek hlasování Senátu, který nepodpořil žádné zmírnění protikuřáckého zákona.

„To, co platí ode dneška, je takový nikoterorismus,“ řekl tehdy v diskusním pořadu Rozstřel.



Ve své zálibě v kouření si notoval i s prezidentem Milošem Zemanem. To provázelo i jejich schůzky v Lánech. Minulý rok Kubera přiznal, že během dvouhodinového setkání vykouřil 16 cigaret a prezident na tom byl prakticky stejně. Letos prý kvůli konverzaci bylo vykouřených cigaret výrazně méně.

Najděte si jiného chlapa

Ve svých projevech a výrocích se někdejší primátor Teplic často vyjadřoval i k ženám. Například radil těm, kterým jejich bývalý partner přestal platit výživné. „Nejlepší rada je, aby si našla jiného manžela. Některé to tak dělají. A je to nejlepší řešení, protože všechny ženy jsou krásné, tudíž není problém zase založit úplnou rodinu,“ řekl v roce 2006.

Testuji ženy a MeToo

Bez povšimnutí u něj nezůstala ani kampaň #MeToo. Žertoval, že je se svojí ženou už od 14 let a získal si jí především harašením, tedy doteky, s nimiž ona souhlasila.

„Testuji české ženy a dívky a musím s potěšením konstatovat, že jsou netknuty hnutím Me Too. Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím, a zeptám se, jestli náhodou nejsou jako ty blbé Američanky. A nejsou. Akorát jsem už u sedmnáctek a bojím se, aby to nešlo dál. Pětadvacítkám říkám: Jste krásná, ale škoda, že jste pro mě stará,“ řekl v rozhovoru pro Expres.cz.

Každý velvyslanec je ze mne na mrtvici

Kuberově upřímné kritice se nevyhnula ani Evropská unie. „Každý velvyslanec je ze mne na mrtvici. Například paní předsedkyně Ústavního soudu z Lotyšska se divila, když jsem se jí ptal, když už v jednom Sovětském svazu byli, proč se tak hrnou do dalšího,“ poznamenal Kubera v roce 2008 v rozhovoru pro iDNES.cz.



Na mysli měl právě Evropskou unii. Svá slova sice myslel v nadsázce, ale podle něj mezi EU a SSSR určité paralely jsou.

„V socialismu jsem prožil většinu svého života a více už v něm žít nechci. Nechci socialismus v žádné podobě, ale on sem stále leze. Jako by vykradli archivy z ÚV KSČ, to není jinak možné, kde by se ty myšlenky stále braly?“ kritizoval tehdy kroky evropských politiků.

V roce 2006 byl oceněn za nejhloupější výrok v oblasti životního prostředí, když řekl: „Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali, protože je stejně nevyřešíme, vzali je na vědomí a spíš nutili, aby nám je petičníci neposílali.“

I jinak uměl zaujmout

Málokdo mimo Teplice o něm věděl, že byl také vášnivý budovatel fontán, díky čemuž si mezi místními vysloužil přezdívku Kubera Fontanovič. Během jeho působení ve funkci primátora jich ve městě vybudoval více než deset. Poslední, na jejímž vybudování má zásluhu, vznikla v roce 2018. Říká se jí cibuláková a je vyrobená z porcelánu.

Ve roce 2017 si ve filmu Toman zahrál prezidenta Edvarda Beneše.