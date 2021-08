Starostka Ožanová měla v kanceláři odposlech. Šok a úzkost střídá vztek, říká

Na případ v pondělí upozornil Deník N. Ožanovou začátkem roku kontaktovala policie, že při vyšetřování jiných případů získala informaci o instalovaném odposlechu v její kanceláři. „Bylo to pro mě hodně překvapivé. Kdo o tom odposlechu policii řekl, jsem se nedozvěděla,“ popsala nyní starostka portálu iDNES.cz.

„Brala jsem to nejdřív s nadhledem. Všichni si myslíme, že nás někdo odposlouchává a děláme si z toho s politiky srandu. A já nejsem zase tak důležitá,“ sdělila Deníku N. V dubnu nicméně pustila do kanceláře techniky z Prahy a ti opravdu na jedné ze skříní objevili nahrávací zařízení.

„Až později to na mě padlo. Je to šok, strašný zásah do soukromí, to si nikdo nedokáže představit. Najednou úzkost, potom to vystřídá vztek. Začala jsem mít nedůvěru skoro ke všem lidem, s nimiž pracuji a začala jsem přemýšlet o tom, komu mohu a nemohu věřit,“ vyjádřila se Ožanová.

Podle starostky mohla štěnice pouze nahrávat, odesílat ne. „Byl to záznam s nějakou kapacitou. Je pravděpodobné, že si pro to vždycky někdo přišel, záznam stáhl a znovu to nastavil. Takže to poslední záznamové zařízení, které našli, tam bylo jen chvilku. Ale jak dlouho předtím tu bylo, a kolik hodin rozhovorů zaznamenali, to nevím,“ dodala.

Štěnice byla údajně kvalitní, malá s citlivým mikrofonem a zapínala se jen při zachycení zvuku. Baterie měla vydržet až 500 hodin, záznam zajištěný po nalezení zařízení trval podle protokolu asi 19 hodin.

Mluvčí ostravské policie Eva Michalíková potvrdila, že případ prověřovali. Zařízení prozkoumali, ani po několika měsících se jim však nepodařilo vypátrat pachatele. Plocha na vysoké skříni, kde byla štěnice ukrytá pod lištou, byla podle policie otřená od otisků prstů. Ani získané vzorky DNA neposkytly relevantní stopu.

Kriminalisté provedli i řadu výslechů, nakonec však případ odložili. „Po pachateli skutku se i nadále pátrá,“ napsali však do usnesení. Ožanová si myslí, že ji odposlouchávali kvůli politickým záležitostem, které v kanceláři řešila s koaličními partnery z Pirátů a ODS.

„Máme tam porady vedení, kde se pohádáme a dáme si do držky, ale bez tajemníka a úředníků. A teprve potom sdělujeme úřadu výsledek, aby nikdo nemusel být u toho, když si vyříkáváme názory,“ popsala.

Starostka svůj tip na pachatele neprozradila

Podle svého vyjádření pro iDNES.cz má také představu o tom, kdo by ji mohl chtít odposlouchávat. „Ale protože nebylo policií nic zjištěno, tak nebudu nic uvádět, nechci, aby to bylo bráno jako pomluva,“ řekla.

Ožanová je starostkou v Moravské Ostravě a Přívoze od roku 2018. V podzimních parlamentních volbách obhajuje svůj poslanecký mandát, za ANO kandiduje v Moravskoslezském kraji.