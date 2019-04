Řekl Peltovi, že má v kanceláři odposlech. Expolicistovi hrozí až osm let

Osvobozující rozsudek Městského soudu v Praze nad Syneckým totiž zrušil pražský vrchní soud. V neveřejném jednání tak v březnu vyhověl státnímu zástupci.



Podle městského soudu se Synecký prozrazením odposlechu trestného činu nedopustil, šlo podle něj jen o přestupek. Teď se tam celý spis vrací.

„Úvahy Městského soudu v Praze směřující k posouzení jednání obžalovaného Syneckého jako přestupku a postoupení věci k projednání Národnímu bezpečnostnímu úřadu, neboť se nejedná o trestný čin, nejsou správné,“ uvedla pro MF DNES stanovisko vrchního soudu mluvčí městského soudu Markéta Puci. „Bude znovu nařízeno nové jednání,“ dodala.

Blízko k bossovi

Synecký je bývalý policista a měl bezpečnostní prověrku. Proto ho v prosinci 2016 požádala policie o spolupráci – aby v Peltově mimořádně zabezpečené kanceláři umístil odposlechy. Jako bezpečnostní manažer reprezentace do ní totiž měl přístup. Byl samozřejmě poučen, že se jedná o utajované skutečnosti.

Že však Synecký Peltovi o odposlechu řekl, upozornil policisty jiný odposlech – záznam z bytu na Senovážném náměstí, který Pelta užíval.

Právě tady informoval bývalou náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou o tom, že je odposloucháván a že i ví, kdo mu zařízení do kanceláře dal. Řekl, že mu to prozradil jeho bezpečnostní manažer. „Když mu dávám sto tisíc měsíčně, aby mi to neřekl!“ uvedl v odposlechu Pelta.

Policie přitom původně sledovala hovory Pelty a soudkyně Sylvy Mašínové, která byla podezřelá z ovlivňování rozsudku v civilním sporu místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra a bývalého rozhodčího Tomáše Kovaříka.

Synecký však loni u soudu popřel, že by Peltovi o odposlechu řekl. Městský soud mu to sice neuvěřil, ale nakonec Syneckého osvobodil. Teď bude o celé věci rozhodovat znovu.

Podle soudkyně by odsouzení Syneckého mohlo vést k absurdní situaci. Peltovi totiž za údajné dotační podvody hrozí maximálně pětiletý trest, Syneckému za vyzrazení utajované skutečnosti osmiletý.

Pelta v současnosti čelí stíhání v kauze údajných machinací s rozdělováním státních dotací na sport. V případu policie stíhá také třeba někdejší náměstkyni z ministerstva školství Simonu Kratochvílovou, bývalého úředníka ministerstva Zdeňka Břízu, předsedu České unie sportu Miroslava Janstu a generálního sekretáře unie Jana Boháče.