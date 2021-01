Poslanci budou rozhodovat o kvótách pro prodej českých potravin

Po roce 2022 by následně poměr rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 procent.



Návrh Radima Fialy z SPD prošel ve výboru hlasy vládní koalice a hnutí Svoboda a přímá demokracie. Kvóta by se neměla týkat maloobchodních provozoven s plochou do 400 metrů čtverečních nebo specializovaných prodejen. Přesnou definici specializované prodejny by mělo určit ministerstvo zemědělství. Výbor tyto návrh schválil jako změn u vládní novele zákona o potravinách, která zavádí tresty za dvojí kvalitu potravin.

Kvóty by se měly týkat potravin, které se dají v Česku vyprodukovat. „Já bych byl velmi nerad, aby někdo říkal: české rovná se drahé. Prosím, české rovná se kvalitní. Prosím, české rovná se, že ušetříme životní prostředí uhlíkovou stopu. Já nevidím důvod, aby sem vozili jablka z jižní Ameriky v sezoně. Nevidím důvod, abychom dováželi hrušky. Pojďme se bavit ve prospěch českého zemědělství, ve prospěch českého potravinářství, a neupřednostňujme zahraniční obchodní řetězce,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD, když se Sněmovna zákonem zabývala loni v červnu.

Poslanci by měli hlasovat také o zahrádkářském zákonu nebo o novele trestního řádu a zákoníku, jež by mohla zavést například trestnost komerčního šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí.