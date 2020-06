Pokus nařídit povinně 85 procent českých potravin narazil, návrh jde k ledu

Zákon, o němž měli poslanci ve středu hlasovat, se rozhodlo ANO zastavit a vrátit ho do sněmovních výborů. Oznámili to šéf klubu vládního hnutí Jaroslav Faltýnek a toto řešení zmínila i Kateřina Valachová z ČSSD.

Hospodářská komora označila návrh za nepřípustný zásah do podnikání. Podle ní předpis také odporuje evropskému právu, které zakazuje omezení dovozu mezi členskými státy EU. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by se po zavedení normy omezila nabídka v českých obchodech, protože řada potravin se v Česku nevyrábí.

Podle návrhu by v příštím roce tuzemské supermarkety musely nabízet minimálně 55 procent českých potravin a každým dalším rokem tuto produkci navyšovat o pět procent až na finálních 85 procent v roce 2027. Pod návrh se podepsalo 23 poslanců ANO, SPD, KSČM, ČSSD i exministr zemědělství a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka a šéf Trikolóry Václav Klaus mladší.

„To se nesmí stát! Nikdo v téhle zemi si nezaslouží jíst předražené odpadky pro větší zisky agrobaronů. Braňme se! Nenechme si zakázat svobodný výběr kvality i ceny,“ kritizoval návrh šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek

Faltýnek v úterý uvedl, že nyní se o návrhu zákona vede odborná debata mezi zemědělci a potravináři, cílem podle něj je najít lepší kompromis, než je nynější podoba návrhu.

„Na první pohled může návrh působit jako podpora českých zemědělců i spotřebitelů. Ve skutečnosti by však vedl k tomu, že by Češi měli menší možnost výběru a ještě by museli sáhnout hlouběji do peněženky,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.