Není důvod dovážet jablka z Ameriky, české nerovná se drahé, řekl Toman

„Já bych byl velmi nerad, aby někdo říkal: české rovná se drahé. Prosím, české rovná se kvalitní. Prosím, české rovná se, že ušetříme životní prostředí uhlíkovou stopu. Já nevidím důvod, aby sem vozili jablka z jižní Ameriky v sezóně. Nevidím důvod, abychom dováželi hrušky. Pojďme se bavit ve prospěch českého zemědělství, ve prospěch českého potravinářství, a neupřednostňujme zahraniční obchodní řetězce,“ uvedl před poslanci Toman.

Poslanci diskovali o novele zákona o potravinách, do níž chce 23 poslanců z ANO, SPD, KSČM, ČSSD, ale i šéf lidovců Marian Jurečka a předseda Trikolóry zakotvit, aby bylo v obchodech povinně 85 procent českých potravin. O zákonu o potravinách se nehlasovalo a poslanci ho vrátili do výborů. To poslance neodradilo od vášnivé diskuse o návrhu.

Znamenalo by to zvýšení cen, řekl Kalousek

„Není pravda, že na to všichni zemědělci čekají, na takovýto signál. Například Asociace soukromých zemědělců, což je několik tisíc farem, převážně rodinných, se jasně vyjádřila v tom smyslu, že si něco takového nepřeje a že to rodinné farmy poškodí. Ano, umím si představit, a pro ně je to také děláno, že by to bylo velmi výhodné pro velké průmyslově hospodařící zemědělské společnosti, ale bylo by to nesmírně nevýhodné pro rodinné farmy, pro sedláky,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Znamenalo by to podle něj zvýšení cen, zhoršení kvality pro české spotřebitele a bylo by to v rozporu se zásadami jednotného evropského trhu.

Jurečkovi vadí, že se vše měří, zda je to pro Agrofert

„Ten návrh samozřejmě má své nedokonalosti. Chceme prostě podpořit českého zemědělce, českou pestrou krajinu. Ten návrh se nebavil nikdy o pomerančích, kivi, exotickém ovoci, o tom, co tady neumíme vyrábět. Ten cílil k tomu, co tady můžeme produkovat, to znamená nebylo to omezení poptávky v těch komoditách, kde bychom byli extrémně dražší. Proto to nemohlo vést ke zvýšení ceny, naopak,“ řekl ve Sněmovně Jurečka.

Irituje ho, když vidí, že se dováží s obrovskou uhlíkovou stopou hovězí maso z Jižní Ameriky, když pokud jde o hovězí maso, český zemědělec je v produkci masného hovězího je zhruba na sedmém místě na světěm.

„Mně opravdu vadí, když se cokoli, co se snaží mířit na podporu zemědělství a potravinářství, posuzuje metrikou a optikou to je pro Agrofert“. Já jsem zemědělec, který je malý zemědělec a mě to uráží a když se bavím s ostatními, tak je to uráží taky, protože potom se těžko posuneme dál, těžko budeme hledat nějaké cesty, jak těmto lidem pomoci,“ řekl Jurečka.