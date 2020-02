Zdraží vejce na 10 korun, či o 20 haléřů? Spor o zákaz klecových chovů

Zákaz klecových chovů slepic a kdy k němu přesně dojde, o tom budou poslanci rozhodovat při projednávání návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Zatímco skupina poslanců dříve avizovala, že bude prosazovat, že by měl klecový chov slepic skončit v roce 2027, šéfka výboru pro životní prostředí Dana Balcarová z Pirátské strany prosazuje, aby to bylo už do konce roku 2025. A spor je, jak jinak, o peníze.

Šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek řekl, že velkochovatelé slepic mají klece na ně na dvacet, pětadvacet i třicet let. „Počítejte s náhradami 5 a 8 miliard korun, má na to náš stát?“ ptal se Jandejsek. „Vejce z podestýlky jsou v letákové akci v jednom ze supermarketů za osm korun třicet haléřů. Myslíte, že to budou spotřebitelé chtít? Já si to moc nemyslím,“ prohlásil Jandejsek.

Se zcela jinými čísly nákladů, která by znamenal zákaz klecových chovů, argumentoval ředitel Institutu pro udržitelnost podnikání Ondřej Částek. „Půjde o 3,1 až 4,6 miliardy,“ řekl s odkazem na studii, kterou poslancům představil.

„V roce 2025 už nebudeme mít v Německu žádná vajíčka od slepic v klecích,“ řekl Jörg Hartung z Ústavu hygieny zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a etologie hospodářských zvířat Hannoverské univerzity veterinárního lékařství. „Když sníte 150 vajec za rok, tak při zdražení vejce o 2 centy, to znamená 3 eura za rok,“ řekl Hartung. Podle něj by se ze zdražení vajec po zákazu klecových chovů nemělo dělat takové drama.



Jandejsek mu opáčil, že vajec se v Česku za rok sní 2,6 až 2,8 miliardy, 260 až 280 na osobu, včetně kojenců. „Nechme to na lidech, ať si rozhodnou, co si chtějí koupit,“ řekl a nabádal poslance, ať se neunáhlují se zákazy.

