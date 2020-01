Policie může jít do bytu při podezření na týrání zvířete, navrhuje poslankyně

„Pakliže by to neprošlo v rámci tohoto zákona, který má zabránit týrání zvířat, tak současně bude novela zákona o policii v Poslanecké sněmovně, takže bychom to dali přímo k novele zákona o policii, kdyby se to nepodařilo prosadit v rámci novely, která se týká týrání zvířat,“ uvedla Balcarová.

Kategoricky s novým oprávněním policie vstupovat do obydlí nesouhlasí poslanec ODS Jan Zahradník. „Velká debata kolem toho byla kvůli kontrole domácích topenišť. Byl jsem proti povolení vstupu do domácnosti. Obydlí je něco, co by mělo být ctěno,“ uvedl Zahradník.

„Nemusíme se bát, že by to policie zneužívala. Když Ústavní soud řešil vstup do obydlí kvůli kontrole topenišť, dal za pravdu tomu, že je ve veřejném zájmu ochrana zdraví. A v případě ochrany zvířat se mluvit o veřejném zájmu,“ uvedla Balcarová.



Klecový chov slepic navrhuje Balcarová ukončit v roce 2025

Předloží i návrh na zákaz klecového chovu slepic do roku 2025. „Podle mě je politická shoda, že je třeba ukončit klecový chov slepic, a teď je otázka do kdy. Na tom není úplně shoda. Razím, že by to mělo být nejpozději do konce roku 2025,“ řekla iDNES.cz Balcarová.

Skupina poslanců přitom dříve avizovala, že by měl klecový chov slepic skončit v roce 2027. „To se mi zdá hodně dlouho,“ uvedla ve středu pro iDNES.cz šéfka výboru pro životní prostředí Balcarová.



„Vajíčko v supermarketu pak bude za 10 korun,“ namítá Zahradník z ODS. „Ale když se bude hlasovat o rozšíření oprávnění policie vstupovat do obydlí kvůli podezření na týrání zvířete, tak to téma možná že i ty klecové chovy přebije,“ uvedl občanský demokrat.

Poslanci mají nyní čas na podávání pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání do 10. února.