Život slepice na ploše A4 není důstojný, poslanci žádají zákaz klecí

Pozměňovací návrh k novele zákona na ochranu zvířat předkládá skupina poslanců z různých politických stran. Mimo jiné z hnutí ANO a opozičních Pirátů, ale podporu má i u některých politiků ČSSD, STAN, SPD nebo TOP 09.

Vznáší prostý požadavek - zakázat klecové chovy od roku 2027 - a to kvůli tomu, že slepice v klecích žijí nedůstojně na prostoru jen zhruba o velikosti papíru A4. Proti tomu vystupují zejména ochránci zvířat v čele se společností OBRAZ – Obránci zvířat.

„Člověk ani nemusí být odborník, aby pochopil, že zavírat slepice na celý život do přeplněných klecí není v pořádku. Každý, kdo kdy pozoroval slepice na dvorku, přece musí vědět, že plocha papíru A4 a drátěná podlaha jim nemůže k důstojnému životu stačit,“ říká poslanec ANO Jan Schiller, který návrh předkládá ve výboru pro životní prostředí.

Kritici současné praxe velkochovů také poukazují na fakt, že datum 2027, od kdy by měl zákaz klecí platit, je termínem, kdy už budou dnešní takzvané obohacené klece na hranici své životnosti.

Poslanec Pirátů Jan Pošvář slibuje, že strana zmařené investice chovatelům kompenzuje. „Je férové dodat, že zlepšení podmínek pro život bude něco stát. Jde ale o částky, které si chovatelé v horizontu několika let budou moci dovolit, a my se určitě zasadíme i o to, aby jim na přestavbu byla s využitím evropských fondů poskytnuta přiměřená finanční podpora,“ uvedl.

Chovatelé se nicméně začali klecových chovů zbavovat už od loňského roku. Nečiní tak s velkou ochotou, ale nutí je k tomu všechny tuzemské obchodní řetězce, které deklarovaly, že od roku 2025 už nebudou odebírat vejce z klecí. E-shopy Košík.cz a Rohlík.cz přestali vejce v klecích prodávat už letos v létě. Původně s nimi chtěli skončit do konce letošního, resp. příštího roku.

Třetina vajec z haly

Chovatelé varovali, že zákaz klecových chovů povede k prudkému zdražení vajec až o několik korun (čtěte Chovatelé varují, že vejce prudce zdraží). Proklamace obchodníků kritizovali i proto, že prodejci neměli o „lepší“ halová vejce (ty s označením „2“) příliš zájem. To se začalo měnit až letos v létě.

Drůbežáři především poukazují na to, že by zákaz neměl platit plošně a pokud ano, tak nejen v ČR. „Myslím si, že není důvod to zrušit a pokud ano, tak v celé Evropské unii,“ uvedla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Na podlahové chovy podle ní přešlo už zhruba 30 procent chovů, z toho asi polovina právě po loňském ohlášeném tlaku obchodních řetězců.

Drůbežáři také varují, že vejce z podestýlky mohou zdražit, protože slepice mají nižší snášku, vyšší procento úhynu a vyšší spotřebu krmiva. Dlouhá také upozorňuje, že zákaz může vést k uzavírání některých menších chovů. Ne všichni chovatelé navíc zainvestovali do obohacených klecí kolem roku 2012, ale později, a proto by je zákaz v roce 2027 mohl poškodit.

Česká republika je ve vejcích soběstačná z 84 procent, zhruba 700 milionů vajec ročně se dováží.

Vejce jsou jedním z artiklů, u nichž se cena během desítek let změnila minimálně a řetězce jimi lákají zákazníky v rámci akčních nabídek.