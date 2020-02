Obránci zvířat apelují videem na Babiše, aby slepice neživořily v klecích

„Vyzvěme ho, aby pomohl svým poslancům pochopit, že v silném Česku pro klecové chovy slepic není místo. A že když to dokázali Rakušané a Němci, dokážeme to i my,“ říkají Obránci zvířat ve spotu, který umístili na Youtube.

Poslanci vládního ANO totiž ve středu při jednání zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí zablokovali přijetí klíčového pozměňovacího návrhu k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Skupina poslanců napříč stranami, ČSSD, Pirátské strany, TOP 09 i SPD, chtěla do vládního návrhu přidat zákaz klecových chovů od roku 2027. Šéfce výboru pro životní prostředí Daně Balcarové, by se zamlouval zákaz klecových chovů již od roku 2025. „Konečné usnesení o novele zákona bylo vyblokováno hnutím ANO a všechny schválené pozměňovací návrhy na výboru byly smeteny pod stůl,“ komentoval výsledek jednání výboru pro životní prostředí na Facebooku poslanec za Piráty Jan Pošvář.

Při kulatém stolu k možnému zákazu klecových chovů ve Sněmovně přitom zaznělo, že vejce z klecových chovů nechtějí už v roce 2025 nabízet řetězce Tesco, Globus, Albert, Lidl, Kaufland, Penny Market, Billa, Makro a COOP. „Mimo retailové řetězce se nákup vajec z klecových chovů zavázala ukončit i celá řada významných producentů potravin, jako Mondeléz, Nestlé, Mars, Danone, Unilever, Subway či Mr. Baker,“ řekl Ondřej Částek, ředitel, Institut pro udržitelnost podnikání Masarykovy univerzity.

Náklady po případném zákazu klecových chovů slepic podle něj budou 3,1 až 4,6 miliardy korun. „Celkové zvýšení nákladů na jedno vejce by mělo být v pásmu 20 až 40 haléřů,“ uvedl Částek.

Členka zemědělského výboru za ANO Margita Balaštíková, která se také kulatého stolu o zákazu klecového chovu slepic účastnila, míní, že zákaz má smysl, jen když bude v celé Evropské unii a současně se bude týkat dovozu ze třetích zemí. „Musím mít morální zodpovědnost k lidem, které zastupuji – a to jsou naši zemědělci, chovatelé a potravináři,“ řekl ČT24 Balaštíková.



Nejsem proti zákazu klecového chovu slepic, říká ministr Toman

Podobný názor jako poslankyně Babišova hnutí má ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. „Pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů, pak v celé Evropské unii, jinak budou naši zemědělci vystaveni konkurenci dovozů z těch zemí Unie, které se příliš pohodou zvířat nezabývají, a hlavně ze třetích zemí, kde se unijní normy na pohodu zvířat nedodržují vůbec,“ uvedl Toman.



Kdyby zákaz klecových chovů začal platit pouze v Česku, domácí chovatelé by podle něj museli zavřít chovy a po státu by požadovali miliardové kompenzace. „Počítejte s náhradami 5 a 8 miliard korun, má na to náš stát?“ ptal se při jednání kulatého stolu šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek.

Ukončení obohacených klecových chovů by podle ministerstva zemědělství zvedlo ceny vajec v obchodech. A to více, než o dvacet až čtyřicet haléřů, o nichž hovořil Částek z Masarykovy univerzity. „V některých evropských zemích, kde se již v běžných obchodech vejce z klecových chovů neprodávají, je cena za jedno vejce kolem 40 eurocentů, tedy zhruba 10 korun,“ uvedlo ministerstvo zemědělství.

„Bavíme se ovšem jen o vejcích v obchodech, mnohem větší množství vajec se dnes spotřebuje ve výrobě. Vejce jsou v každém pečivu, majonézách. A tam, kde se již na pultech vejce z klecových chovů neprodávají, se do výroby ve velkém vozí z klecových chovů z jiných zemí. Ptám se potom, čeho bychom zákazem klecových chovů dosáhli? Odmítám pokrytectví, pojďme si otevřeně říct veškeré dopady možného zákazu klecových chovů,“ vyzval ve čtvrtek ministr Toman.