Ať slepice zůstanou v klecích. Výbor odmítl zákaz, proti byli poslanci ANO

Ve dvou výborech, zemědělském a pro životní prostředí, se jednalo o novele zákona o ochraně zvířat proti týrání. Právě k ní skupina poslanců v prosinci předložila pozměňovací návrh na zákaz klecových chovů od roku 2027.

V klíčovém zemědělském výboru poslanci ANO hlasovali proti zákazu, zákonodárci ostatních stran ho naopak většinou podpořili. Na nejpočetnějším poslaneckém klubu ANO přitom záleží přijetí návrhu v Poslanecké sněmovně. Spolek OBRAZ - Obránci zvířat proto apeloval na veřejnost, aby vyzvala premiéra Andreje Babiše k zásahu. Spustil kampaň Výzva Babišovi, v jejímž rámci mají lidé na premiéra tlačit, ať zasáhne.



„Poslanci hnutí ANO hlasovali proti ochraně zvířat, proti názoru drtivé většiny veřejnosti i proti jasnému celoevropskému trendu. Poslanci ANO dokonce arogantně zamezili tomu, aby mohl na výboru vystoupit zástupce naší organizace a uvést tak na pravou míru zjevné nepravdy, které v diskuzi padaly,“ řekl předseda spolku OBRAZ - Obránci zvířat Marek Voršilka.

Odborné analýzy podle spolku ukazují, že zákaz je ekonomicky únosný. Právě v tom se ale zastánci a odpůrci neshodují.

Ve výboru pro životní prostředí návrh prošel o jeden hlas, také v něm ale hlasovali všichni poslanci ANO proti. Naopak mezi podporovateli návrhu byli Piráti, TOP 09, ODS, ČSSD i část SPD a KDU-ČSL. Ve Sněmovně budou poslanci o návrhu rozhodovat v průběhu jara.



Zákaz obhajoval pirátský poslanec Jan Pošvář. Zmínil, že supermarkety se dobrovolně zavazují, že vejce z klecových chovů nebudou nabízet od roku 2025, či to, že k podobným krokům přistupují také výrobci jako Nestlé nebo Opavia.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád ale připomněl situaci po roce 2012, kdy z Česka zmizely chovy v neobohacených klecích. Podle něho státy jako Španělsko či Polsko vejce z těchto chovů přes plošný evropský zákaz nadále produkovaly – sice je neprodávaly v obchodech, ale poskytovaly je do výroby. Například do Rakouska, kde platí zákaz klecových chovů, se pak podle Semeráda dováží do výroby vejce z klecových chovů z jiných zemí.

Zákonodárci naopak hlasovali pro postupný zákaz drezury volně žijících zvířat v cirkusech. Pokud plénum Sněmovny toto omezení podpoří, vystupování v cirkusech nebude možné se zvířaty, která se narodí od roku 2021.