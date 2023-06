Penzisté se mají lépe než za Babiše, řekl Skopeček. Nesmysl, míní Havlíček

„Penzijní systém už celou řadu let nedokáže hospodařit vyrovnaně,“ obhajoval snížení mimořádné valorizace důchodů poslanec ODS Jan Skopeček. Podle politika bylo třeba sáhnout ke snížení valorizace kvůli demografickému trendu stárnoucí populace. Penzijní systém by podle něj proto byl do budoucna neufinancovatelný.

„Jedna z mála skupin, která dokázala ‚porazit‘ inflaci, byli penzisté. Mají historicky největší důchody jak v absolutní částce, tak v poměru k průměrné mzdě. Když se podíváme, kolik důchodci pobírali za vlády Andreje Babiše, tak uvidíme, že na tom v poměru k průměrné mzdě nikdy nebyli lépe než dnes,“ dodal poslanec s odkazem na navýšení důchodů v posledních letech vlivem třech mimořádných valorizací kvůli zvyšující se inflaci.

S tím, že by na tom byli důchodci dobře, nicméně nesouhlasil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. „Není pravda, že by na tom důchodci byli výtečně. Zdvojnásobilo se jim jízdné, mají zvýšené výdaje na energie,“ jmenoval problémy, kterým penzisté čelí, bývalý ministr průmyslu a obchodu.

„My bychom byli méně kritičtí, kdybyste přišli s důchodovou reformou. To, co jste předložili, důchodová reforma není. Principiálně nám vadí, že si berete důchodce jako rukojmí,“ konturoval Havlíček. Podle něj vláda věc řešila na poslední chvíli, dostatečně nevysvětlovala a nekomunikovala.

To, že kabinet Petra Fialy skutečně nepřišel s celkovou důchodovou reformou, připustil i Skopeček. „Tato vláda přichází s výraznými parametrickými úpravami důchodového systému,“ shrnul politik. Mezi hlavní změny, se kterými přišla vláda, patří postupné zpomalení růstu důchodů a nový výpočet odchodového věku do penze, který se bude počítat podle délky dožití.

Skopeček zároveň poukázal na fakt, že minulá vláda, ve které seděl oponent Havlíček, reformu rovněž navzdory slibům nepředložila. „Za 8 let zvládlo hnutí ANO pouze zrušit Nečasovu penzijní reformu a přijít s mimořádnými valorizacemi penzí, které systém posunují ještě do většího deficitu,“ míní Skopeček.

„Dospěli jsme tenkrát k závěru, že je lepší nepředložit nic než něco špatného. To ještě neznamená, že nebudeme kritizovat něco, co se ani náhodou důchodové reformě nepodobá,“ dodal opoziční politik Havlíček.

Minulý týden vládní koalice prosadila v prvním čtení ve Sněmovně vládní návrh zpomalit valorizace penzí a zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Opozice vzdorovala více než třináct hodin, až do půl druhé ráno.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd.