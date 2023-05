Za inflaci mohou i lidé, kteří volili utrácející politiky, řekl Skopeček

V nedělní Partii debatují politici o stavu veřejných financí. „Můžeme si za inflaci všichni, někdo je zodpovědný více. I voliči, kteří volí politiky, kteří více utrácí, než aby šetřili. Za inflaci může celá řada faktorů, například uvolněná měnová politika, přidává se k tomu uvolněná fiskální politika,“ uvedl Skopeček.

Dodal, že za vlády ANO se příliš zvyšovaly výdaje státu. To podle něj zadělalo problémy na aktuální situaci. Největší zodpovědnost však podle něj má Česká národní banka. „Ta se nesmí vymlouvat, ale souhlasím, že chceme-li ji pomoci, tak se musí přidat i fiskální politika.“ poznamenal.

Bývalá ministryně financí a místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová opáčila, že pětikoalice šla do voleb s tím, že fiskální politiku vyřeší. „Vládne rok a půl. Celou řadu věcí jsme tu už mohli mít, věci, které bychom podpořili, kdyby s námi mluvili,“ tvrdí.

Česká inflace se v březnu dostala na patnáct procent. Proti únoru tak došlo ke zpomalení. V únoru se inflace vyšplhala na 16,7 procent, což je téměř v souladu s poslední předpovědí ČNB, která inflaci očekávala na úrovni 14,8 procent.

Konsolidační balíček ušetří 100 miliard

Politici diskutovali také o připravovaném konsolidačním balíčku. V tuto chvíli vláda finišuje jeho přípravu, slíbila ho předložit v polovině května. Skopeček si slibuje, že ušetří alespoň 100 miliard korun.

„Já jsem rozpočtový jestřáb. Za jakékoli vyšší číslo budu jen tleskat. Když se podíváme na alternativní návrhy našich koaličních partnerů, tak to jsou virtuální peníze,“ řekl. Například Piráti podle něj usilují o větší zapojení maminek a seniorů na trhu práce, tedy nižších úvazků. „To je určitě dobře, ale je to práce na měsíce, my potřebujeme šetřit teď.“

Podle Schillerové by vláda měla přijít se strategií, jak podpořit hospodářský růst a nezaškrtit při tom ekonomiku. „Shodujeme se na zvyšován daní ze závislosti. My bychom zvyšovali daň i u hazardu, na tom se s ODS neshodneme,“ dodala.