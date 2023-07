Důchodová reforma podle STAN: Spořme ve státním fondu, říká poslanec Vojtko

Jsem čtyřicátník, do důchodu půjdu zhruba za dvacet let, jaký mě čeká důchod?

Stávající důchodový systém, takzvaný první pilíř, bude fungovat i nadále. Jen by se měl upravit. Už se vzhledem k demografické situaci nemůžeme spoléhat na to, že ho ufinancujeme. Teď jde na důchody zhruba 30 procent státního rozpočtu a stále se to bude zvyšovat. Teď máme tři pracující, kteří z odvodů financují jednoho důchodce, ale už za 20 let, to bude jeden a půl pracujícího na jednoho důchodce.

Vyčerpali jsme určitý model ekonomiky, který byl postavený na levné a kvalifikované síle. Tohle může být impulz, který pomůže transformovat českou ekonomiku na ekonomiku. Viktor Vojtko poslanec, expert STAN na penzijní reformu