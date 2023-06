Seznam náročných profesí přinese do důchodů nespravedlnosti, míní ekonom

Navázání důchodového věku na prodlužující se délku dožití se může navenek jevit jako nespravedlivé vůči mužům. Ti se totiž nedožívají tolika let jako ženy a v penzi zároveň podle údajů České správy sociálního zabezpečení tráví v průměru o deset let méně.

Stejný zdroj dat také ukázal, že v roce 2021 byla průměrná doba dožití seniora 79,60 roku, seniorek necelých 84 let. Zohlednit toto při nastavování věkové hranice pro odchod do starobní penze však dost dobře nejde. Proč tomu tak je, vysvětluje ekonom Petr Janský.

Vzniknou tu skupiny lidí, které z nějaké definice budou mít výrazně vyšší důchod nebo do něj budou moci odejít výrazně dříve. Petr Janský ekonom

Z ministerstva práce a sociálních věcí se dostal na veřejnost dokument, podle kterého musí s pozdějším odchodem do důchodu počítat i dnešní padesátníci. Dosud přitom koalice tvrdila, že se posunutí důchodového věku současných padesátníků rozhodně nedotkne. Co na to říkáte?

Jsem pro postupné zvyšování odchodu do důchodu v souladu se zvyšujícím se očekávaným věkem dožití. K tomu bych rád dodal, že zvyšující se věk dožití je sám o sobě skvělá zpráva. Ale zároveň také chceme, aby lidé v důchodovém věku pobírali co nejvyšší důchod. Na ně se ovšem rok co rok skládají ekonomicky aktivní lidé, kterých každoročně ubývá relativně ke zvyšujícímu se počtu důchodců.