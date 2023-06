Chystají se ožebračit důchodce, říká Schillerová. Okamura hodlá lámat rekordy

„Uděláme všechno pro to, abychom největší nespravedlnosti napravili,“ prohlásila šéfka poslanců ANO.

Pokud se její hnutí vrátí po příštích volbách k vládě, to co předkládá pětikoalice, podle ní ANO napraví. „To, co předkládá vláda, není žádná důchodová reforma,“ uvedla Schillerová.

„Mně je úplně jedno, jestli tu bude přes noc nebo celý víkend, mám sil dost,“ řekl předseda druhého opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Řekl, že je klidně připraven zlomit i další časové rekordy.

Narážel tím na jednání Sněmovny v březnu, kdy koalici trvalo týden, než prosadila svůj plán na nižší valorizaci od června, a Okamura dokázal mluvit zhruba sedm hodin.

Na dotaz iDNES, zda pokud se bude SPD jakkoli podílet na budoucí vládě, zda může už nyní říci, zda by zrušila to, co prosazuje vláda, šéf poslanců SPD Radim Fiala řekl: „SPD chce vládnout a bude vládnout po příštích volbách. Je pravděpodobné, že většinu těch věcí by hnutí SPD zrušilo,“ řekl Radim Fiala.



„Rozhodně nehodíme zbraně do žita. Budeme bojovat,“ řekl k tomu, co se bude dít na mimořádné schůzi Radim Fiala. Ví, že koalice v jistou chvíli omezí řečnická vystoupení na dvakrát deset minut. Uvedl, že s hnutím ANO druhé opoziční hnutí strategii nekoordinovalo.

„Mně je úplně jedno, jestli tu bude přes noc nebo celý víkend, mám sil dost,“ řekl Okamura. Řekl, že je klidně připraven zlomit i další časové rekordy.