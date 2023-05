Vládě uděláme takové peklo, až se jí srolují ponožky, slíbil Havlíček

Exprezident Václav Klaus v neděli prohlásil, že vládní ozdravný balíček čeká ve Sněmovně „změkčování“. Jak se ke schvalování postaví hnutí ANO, budete navrhovat změny?

Určitě budeme nekompromisní a tvrdí. Zjednodušeně řečeno uděláme vládě takové peklo, až se jim z toho srolují jejich vládní ponožky. Protože to, co předložili, je katastrofa.

Máte už konkrétní změny, které budete chtít navrhnout?

My teď hlavně čekáme na to, co z vlády definitivně vypadne. Protože lze očekávat, že si tam některé zájmové skupiny ještě prolobbují řadu věcí.

Co vám na balíčku nejvíc vadí?

Pro nás je zcela zásadní, že se mají zvyšovat daně. A ještě ke všemu plošně, to je neakceptovatelné. Druhou věcí je to, že vláda dostatečně nevysvětlila úspory v rámci dotačního byznysu, to je pro nás švindl. Ono totiž není kde v této oblasti uspořit. Protože většina byznysu, až na absolutní výjimky, čerpá evropské dotace, nikoliv ty národní. Třetí věc, která je pro nás těžce stravitelná, je to, že vláda postupuje příliš invazivně vůči seniorům.

A kdy čekáte, že od vlády dostanete definitivní podobu balíčku, tedy paragrafové znění?

To v tuhle chvíli netuším, to je zcela na nich. Ale to, co představili na té zpackané tiskové konferenci, byly spíš jen rámce toho, kde se asi chtějí pohybovat. Hrozně mě zklamalo, že když už řekli, že budou šetřit na resortech, s čímž souhlasíme, tak neukázali, kde se budou jednotlivé agendy slučovat, nebo co se bude konkrétně rušit. Tento detail tam nezazněl, ale právě v něm je skrytý ďábel. Nám se tak v tuhle chvíli těžko něco hodnotí, když nevíme, na čem si ty peníze chce vláda vzít. Řekne obecně, že bude škrtat na dopravě, školství a místním rozvoji, ale kde konkrétně? Budou to školy, silnice první třídy nebo domovy pro seniory? O tom by se mělo diskutovat.

Dají se při projednávání balíčku ve Sněmovně očekávat ze strany ANO obstrukce?

Pokud to bude nakonec předloženo tak, jak vláda představila, potom nemůžeme vyloučit ani obstrukce. Použijeme ty nejtvrdší metody, které máme k dispozici, protože jsem bytostně přesvědčen, že vláda postupuje špatně.

Z koalice se už ale ozývají hlasy, že v takovém případě by se zkrátily sněmovní prázdniny tak, aby balíček prošel prvním čtením ještě do jejich začátku...

...to je zcela v odpovědnosti pětikoalice. My jim nemůžeme diktovat, co si mají prohlasovat svou většinou 108 hlasů. My v každém případě uděláme vše, abychom hájili to, s čím nás lidé volili. Dnes jsme nejsilnější stranou v Česku, jde za námi třetina voličů. Nemůžeme přihlížet tomu, že vláda připraví eintopf, nahází do něj všechno možné a ještě si to vzájemně vyhandluje mezi sebou jako v případě vína a knih. To je šílené, takhle se nedělá hospodářská politika. Vláda si musí jasně vytyčit, co vlastně chce. Ve Sněmovně má pohodlnou většinu, aby si prosadila, co potřebuje. Ale měla by mít také nějakou vizi. A ona ji nedokáže ani zformulovat. A to je důsledek toho, že je pětikoalice hrozně nesourodá.

Je v balíčku něco, s čím souhlasíte a šli byste stejnou cestou?

Určitě. Souhlasíme, že je správné škrtat v rozpočtu jednotlivých resortů. Akorát, že vláda měla specifikovat, kde přesně chce oněch dvacet miliard korun ušetřit. My na nic nečekáme, zadal jsem ministrům naší stínové vlády, aby se podívali do svých podřízených organizací a sami jsme přišli s iniciativou, kde by se dalo co pokrátit. Dokázali bychom se určitě shodnout i na zvýšení daní z neřesti – třeba u tabáku, alkoholu či hazardu.

Vláda tvrdí, že zavedením dvou sazeb DPH chce systém zjednodušit. Jak se tedy díváte na oblast tiskovin, kde budou tři sazby, protože knihy budou v nulové sazbě, časopisy ve dvanáctiprocentní a noviny v 21procentní sazbě, což třeba i Miroslav Kalousek označil za nehajitelnou blbost?

Jsem přesvědčen, že tato změna nakonec v balíčku nebude. Myslím si, že vydavatelé a odborná sdružení vládu jinak utlučou. Nezbude jim nic jiného, než v tomto cuknout, protože je to samozřejmě nesmysl. Vláda chce zjednodušit daně, ale činí to formou chaosu. Větší zmatek už v rámci DPH udělat nemohla. Je tam celá řada nepochopitelných věcí. Dostali se do toho ale sami. Já vůbec nechápu, proč se do změn DPH vůbec pouštěli. Státní rozpočet na tom totiž nijak neušetří, spíš naopak. I ministr Stanjura přiznal, že změny budou mít negativní dopad do rozpočtu v řádu jednotek miliard. Neuleví se ani lidem, protože výrobky nezlevní. Snížená DPH se na ceně zboží neprojeví, obchodníci si zisky prostě nechají. Zatímco zvýšená sazba se projeví. Tak to prostě bývá.

Konsolidační balíček by se měl dotknout i platů politiků. Kvůli výpočtu ze snížené platové základny vám sice platy dramaticky nevzrostou, ale ani se nesníží. Základní plat poslance by měl stoupnout asi o 70 korun. Jste rád?

My jsme chtěli, aby se platy zmrazily. Nevím, proč kolem toho vláda stále laboruje a komplikuje to. Dlouhodobě navrhujeme, aby se platy zmrazily a vždy k tomu dodáváme, že se to ale nemá týkat soudců a státních zástupců, ale jen politiků. Vláda to ale několikrát odmítla, aby teď přišla s velice komplikovaným řešením. Platy politiků totiž nezůstanou podle jejich návrhu na stejné úrovni, ony se nepatrně zvýší. Vláda tudíž nepochopila, o co jde. Vůbec nejde o to, jestli se platy zvýší o 70, tisíc nebo 15 tisíc korun. To státnímu rozpočtu stejně nepomůže. Jde o symboliku. Má se ukázat, že si v době krize politici nepřidají ani korunu. Tak nevymýšlejme něco komplikovaného, zmrazme si platy do roku 2025 a pak se bavme, jak zákon změnit, aby pak platy politiků zase skokově nevzrostly.

Podporovatelé balíčku říkají, že odpůrci nemají argumenty ani alternativu. Jak byste tedy deficit snižovali vy?

Tak to buď neposlouchají, nebo jde o marketingové hry. My bychom snižovali 0,5 procenta hrubého domácího produktu, což by mohlo odpovídat 40 až 50 miliardám korun ročně. Strukturální deficit je na úrovni 200 miliard korun, takže by to byla otázka čtyř, pěti let.

A kde byste peníze brali?

Zatímco tahle vláda dává plány nerealistické, tak my bychom šli cestou těchto úspor: 20 miliard úspory na resortech, navýšení některých spotřebních daní a další peníze by byly z důsledného výběru daní. Jenom na EET se dalo ročně získat mezi deseti až dvaceti miliardami.

Emoce při projednávání balíčku vzbudila zejména debata o zdanění tichých vín. Lidovci ale prosadili, že nadále zůstanou v nulové sazbě. Jak byste to řešili vy, přeci jen máte také část poslanců z jižní Moravy?

Tady se domnívám, že vláda to udělala správně. Je to pragmatický krok. Pokud by vláda tiché víno zdanila, tak ve finále by trh byl zaplaven zahraničními výrobky, které jsou mimořádně levné a naši vinaři jim nejsou schopni konkurovat. Na druhou stranu, vláda by tady neměla vykopávat příkopy. Když nezdaní tiché víno, neměla by do nejvyšší sazby přesouvat kojeneckou vodu nebo točené pivo.

Snížení červnové valorizace penzí jste napadli u Ústavního soudu. Chystáte nějaký podobný krok i v případě schválení „úsporného balíčku“?

Zatím nevíme, jestli je to napadnutelné u Ústavního soudu. Budeme si to ještě všechno vyhodnocovat. U té valorizace to bylo celkem jasné.

Když už jsme u té valorizace, dokdy očekáváte, že soud o vaší stížnosti rozhodne? Pokud by jí vyhověl, jak by se seniorům vyplácela náhrada?

To samozřejmě záleží na Ústavním soudu, kdy rozhodne. Jestli to bude za dva, šest nebo za deset měsíců. Osobně se domnívám, že je šance, aby tak učinil do jednoho roku. A pokud by to dopadlo tak, jak my si přejeme a máme to podložené celou řadou analýz ústavních právníků, tak to tady v tu chvíli nastane malá apokalypsa. Máme tady 2,5 milionu důchodců, kteří teď budou kráceni. Pak by se jim to ale mělo vrátit do původní podoby. To by byly jednotky, možná dokonce desítky miliard korun. K tomu si připočtěme nekonečné soudní pře, úroky a tak dále.

Za dva roky chce vláda zakázat prodej uhelných kotlů. Souhlasíte s tím?

To je další součást zelené doktríny Evropské unie (ve skutečnosti jde o původní nápad ministerstva životního prostředí – pozn. red.). Přitom celá řada domácností je na hranici chudoby a řeší úplně jiné problémy. To je stejné jako se zákazem prodeje aut na spalovací motory. Místo toho, aby se lidé motivovali k tomu, aby si pořizovali nové systémy vytápění a tak dále, tak jsou trestáni ti, kteří používají staré ještě funkční věci.

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že udělá všechno proto, aby se hnutí ANO a Andrej Babiš už v budoucnu nikdy do žádné vlády nedostali. Co na to říkáte, nenahrává vám spíš koalice současnými kroky kolem balíčku?

...samozřejmě že výsledky této vlády jsou natolik katastrofální, že jednoznačně pomáhají opozici, to je pravda. Ale já bych doporučil paní předsedkyni, aby se soustředila na svoji vlastní stranu. Její výsledky nejsou žádná hitparáda, TOP 09 je na hranici volitelnosti. Podotýkám, že hnutí ANO má skoro sedminásobně vyšší preference. Naštěstí o všem nerozhoduje Markéta Pekarová Adamová, ale voliči.