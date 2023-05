PŘEHLEDNĚ: Co se změní v důchodech

Posun odchodu do důchodu

Nově se bude věk do důchodu automaticky měnit na základě doby dožití. Konkrétní věk bude každoročně aktualizovat ČSÚ. Každý se ho dozví v okamžiku dovršení padesáti let věku. Z roku na rok se však bude moci zvednout hranice pro odchod do penze maximálně o dva měsíce.

„Průměrná doba pobirání důchodu by měla být 21,5 roku, což je doba, která je teď,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka.

Zpomalení růstu nových důchodů

Mělo by začít platit od roku 2026. Během deseti let se postupně upraví vzoreček pro výpočet nových důchodů. I novým důchodcům tak penze porostou, ale ne taky rychle, jak by se zvyšovaly podle současných pravidel. Cílem je snížit tzv. náhradový poměr, který představuje podíl průměrné výše důchodu k průměrné hrubé mzdě zhruba o dva procentní body do roku 2035.

Stane se tak změnou způsobu tzv. výpočtového základu. Ten dnes do první redukční hranice (nastavené na 44 procent průměrné mzdy) započítává každému sto procent jeho výdělku. Nově to bude o něco méně.

Zpřísnění předčasných důchodů

Při předčasném důchodu nebude možné pracovat, odchod do něj bude možný po 40 letech placení pojistného. Nebo po 45 letech za výhodnějších podmínek – s polovičním krácením.

Změny pro dohodáře a OSVČ

Podle Jurečky 60 procent OSVČ odvádí minimální pojistné, jejich důchod je pak jen těsně nad 10 000 Kč. „Postupně navýšíme minimální hranici pro výpočet odvodů tak, aby zhruba po třech letech odpovídala výši minimální mzdy,“ řekl Jurečka. Na tuto výši se má minimální hranice dostat do tří let a tříletý náběh bude platit i pro nové OSVČ.

Zpřísní se i dohled na dohodami o provedení práce. „Budeme evidovat a omezovat jejich kumulaci tak, aby DPP bylo jen doplněk běžného pracovního poměru na nějakou ad hoc činnost. Pro počty DPP stanovíme strop a nad tento počet bude vybíráno pojistné,“ řekl Jurečka.

Výchovné a doba mateřství

Výchovné ve výši 500 Kč na dítě k důchodu zůstane zachováno. To však podle Jurečky řeší především problémy z dřívější doby, kdy se čas strávený péčí o dítě podepsal na nízkých důchodech.

„Nově cílíme na příčiny, tzv. rodičovský vyměřovací základ, ocení tuto péči hodnotou ve výši průměrné mzdy,“ řekl Jurečka.

Důchody pro manžele

Vznikne společný vyměřovací základ manželů, který bude dobrovolný, ale má pomoci v situacích, kde je mezi manželi významný rozdíl v příjmech. Nově se budou moci dohodnout a započítat si průměr svých příjmů. „Bude pomáhat ženám v důchodovém věku, když žena třeba ovdoví nebo v době po rozvodu,“ řekl Jurečka. Počítá také s návratemk nároku na vdovský či vdovecký důchod na 5 let, tak jako tomu bylo v minulosti.

Snížení důchodového věku pro náročné profese

Po jednání s ministerstvem zdravotnictví se MPSV chystá rozšířit okruh náročných profesí.

Harmonogram změn

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka by rád měl všechny detaily důchodové reformy dořešené do podzimu, tak aby se materiál dostal na vládu ještě před koncem roku. Do Sněmovny by pak měly změny v penzích zamířit v první polovině roku 2025 tak, aby mohly začít platit od ledna 2026.