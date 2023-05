Středula se staví proti konsolidačnímu balíčku. Vadí mu dopady na zaměstnance

„Na politiky to nedopadne vůbec, primárně se to dotkne obyčejných lidí. Pokud v balíčku budou změny, které se týkají DPH, tak to má dopad na toho, kdo má méně peněz a nemůže si to odpočítávat z daní. Důchody se také zaměstnanců týkají,“ řekl iDNES.cz Středula.

S úsporným balíčkem na rok 2024 totiž vláda představí i důchodovou reformu. Kabinet počítá se zpomalením růstu nových penzí a chce také zpřísnit podmínky pro předčasný důchod.

Josef Středula @JStredula Vláda dnes zveřejní údajnou daňovou a důchodovou reformu. Se zaměstnanci a zaměstnavateli, jako základními pilíři sociálního dialogu,se to neobtěžovala projednat. Je mi to líto, ale jde o vážné narušení sociálního smíru, za který je plně zodpovědná @strakovka v čele s @P_Fiala https://t.co/pVGxixvuqA oblíbit odpovědět

„Zaměstnanci, tedy budoucí důchodci, budou ovlivnění, pokud se prodlouží věk odchodu do penze výrazně nad 68 let či jim budou snížené důchody,“ podotkl Středula.

Vláda samotná zatím žádné konkrétní kroky nepředstavila, což Středula bere jako selhání komunikace.

„Nebyl jsem přizván k žádnému dialogu a neproběhl žádný sociální dialog s lidmi, na které to dopadne, tedy zaměstnavateli a zaměstnanci. Když někdo chce něco prosazovat, tak se musí bavit s těmi, na koho to dopadá. Žádnou takovou debatu s nikým nevedli,“ konstatoval Středula.

I proto bude Českomoravská konfederace odborových svazů po představení balíčku a důchodové reformy ve tři odpoledne pořádat tiskovou konferenci. Na té se k jednotlivým opatřením Středula vyjádří.