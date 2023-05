Vláda neměla jinou možnost, riskuje ale důvěru voličů, říkají politologové

Kritika se po představení úsporného balíčku dá podle Miloše Brunclíka z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy očekávat jak ze strany některých skupin občanů, tak ze strany odborné veřejnosti.

„Řada voličů ale očekávala, že tato vláda dá veřejné finance do pořádku. Museli kousnout do pomyslného kyselého jablka,“ říká Brunclík.

Zástupci vlády si pro prezentaci opatření vybrali symbolický čas za pět minut dvanáct. Politologové oslovení redakcí iDNES.cz souhlasí s tím, že času na nezbytná ekonomická opatření už není moc. „Je rok a půl od voleb, skoro polovina volebního období, v podstatě nebyla jiná možnost,“ myslí si Brunclík.

Markéta Pekarová Adamová @market_a DPH na knihy bude 0 %.



Vzdělaná společnost je předpokladem pro prosperitu země, která je navíc vždy odolnější také vůči dezinformacím. Nejen proto jsme v @TOP09cz považovali za důležité takto knižní průmysl podpořit. oblíbit odpovědět

Snížení schodku má pomoct například snížení sazeb DPH. Místo nynějších tří budou nově dvě. Vláda také více zdaní alkohol či tabák. Zlevnit naopak chce potraviny, bydlení nebo léky.

Načasování jako alfa a omega

„U svých voličů tím vláda moc neriskuje. Kroky, které představila, totiž dlouhodobě očekávají,“ hodnotí Michal Pink, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Otázkou podle něj zůstává, jak moc mohou v budoucnu nahrávat opozici. Na reálný dopad jednotlivých kroků si však podle Pinka musí voliči počkat minimálně rok a půl.

Vláda slibuje i zjednodušit a zpřehlednit daňový systém. Zrušeno bude 22 daňových výjimek. Podle premiéra Fialy se tak mimo jiné zkrátí daňové přiznání.

„Voliči SPOLU jsou obecně zastánci takových hodnot, takže by to vládě uškodit nemuselo,“ vysvětluje Pink. Kritizuje naopak načasování. „S těmito kroky mohli vládní politici klidně přijít v březnu,“ doplňuje brněnský politolog.

Podle politologa Aleše Michala není „timing“ představení úsporných opatření problémem. Strategicky podle něj není výhodné řešit nepopulární kroky těsně před volbami. „Díky tomu, že s kroky přišli teď, je možné, že tato opatření nebudou hlavním tématem předvolební kampaně,“ tvrdí politolog Michal.

Eurovolby to ohrozit nemusí

Škrty a především reforma důchodů mohou podle expertů ovlivnit i budoucí náladu mezi voliči. Příští volby budou do Evropského parlamentu, ve kterých je pravidelně malá volební účast.

„Eurovolby jsou pro voliče druhořadé a moc je nezajímají. I proto si vláda podle mě může dovolit přijít s opatřeními právě teď, politicky by jí to nemuselo tolik zasáhnout,“ konstatuje Brunclík a dodává, že klíčový bude především hospodářský vývoj země.

„Vláda doufá, že to bude v dalších volbách moct prezentovat jako zodpovědnou a kompetentní politiku,“ komentuje politolog.

Vládní politici na konferenci zmínili také fakt, že důchodová reforma stojí na úpravách výpočtu věku odchodu do důchodu, změně valorizací penzí a úpravách předčasných důchodů. Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes. Část příjmu ve stáři by si lidé měli podle ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky zajistit ze spoření, na které přispívá stát.

„Důchodová reforma se propíše až za deset a více let. Nyní je především důležité, aby systém důchodů nezkolaboval při nástupu husákových dětí,“ přibližuje Pink. Podle politologa budou pro vládu dobrým průzkumem veřejného mínění kromě eurovoleb také volby krajské a senátní.

Ve výsledku politologové vládu spíše chválí, důležité je podle nich především přesvědčit veřejnost o tom, že k restartu ekonomiky musí přispět všechny skupiny obyvatel. „Důchody jsou největší položkou ve státním rozpočtu, která zajímá takřka každého,“ vypichuje Brunclík. Velkou mobilizaci opozičních táborů či dokonce nevoličů proti vládě však politolog neočekává.

„Zřejmě opět posílí populismus a extrémisté, vláda se však ztráty podpory na jejich úkor moc bát nemusí. Současný vývoj ale nahraje Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO, které může být pro část nespokojených voličů alternativou,“ uzavírá Brunclík.

Podle Michala Pinka by pro voliče historicky byla alternativou za politiku dnešní „pětikoalice“ volba sociální demokracie. „ČSSD však nastoupila na sestupnou dráhu již před mnoha lety. Nyní je jejím nástupce pravděpodobně hnutí ANO. Je však otázkou, jestli dokáže v budoucnu vygenerovat důvěryhodné politiky,“ vysvětluje Pink.

Vydělat mohou Piráti

Politologové ocenili přímost komunikace, která podle nich doteď od jednotlivých členů vlády nebyla moc kvalitní. „Ekonomicky se úsporná opatření dotknou mnoha lidí, hodně i voličů dnešní koalice. Zejména podnikatelé, kteří jsou často voliči ODS, zřejmě vládu moc chválit nebudou. Je tedy třeba jim všechno trpělivě vysvětlovat,“ míní Michal.

Vydělat podle něj mohou na současné situaci Piráti, kteří aktuálně v době krize nemají žádné silové resorty. „Nemusí to být samozřejmě automatický úspěch, Piráti musí sami srozumitelně ekonomicky komunikovat. Na současné situaci ale mohou silně politicky vydělat,“ doplňuje Michal.

Dlouhodobě nevyužitý potenciál vidí Michal v komunikaci ohledně důchodové reformy, kterou nechávali politici léta netknutou. „Oceňuji přímost a konkrétní kroky. Obávám se ale, že se taková komunikace od vlády nedá očekávat vždycky,“ myslí si politolog.

Podle Michala je komunikace navenek „skrytou hrozbou“ současné vlády. „Riziko nešťastných výroků v médiích je nezanedbatelné, komunikace doposud nebyla moc srozumitelná a obávám se, že se ministři ze dne na den nezměnili,“ uzavírá politolog.