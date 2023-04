Balíček bude znamenat nepochybně zvýšení daní, řekl Pirát Michálek

Špičky pětikoalice ve středu šest hodin jednaly o návrzích, které mají pomoci srazit strukturální schodek rozpočtu o nejméně 70 miliard korun.

Ve hře jsou úpravy daně z přidané hodnoty či rušení daňových výjimek, například školkovného, či daňové slevy na nepracující manželku či na manžela. Jednání koalice bude pokračovat v úterý.

Jeden z návrhů, o kterém uvažuje ministr financí Zbyněk Stanjura a který by měl přinést více peněz do rozpočtu, je sloučení dvou snížených sazeb DPH, které jsou v současnosti 10 a 15 procent.

Nová snížená sazba by mohla být 14 procent a do základní sazby DPH, která je nyní 21 procent, by se měly přesunout například některé služby. Podražit by ale mohlo také například pivo.

„Určitě nás čeká bitva i s koaličními partnery na zvýšení rodičovského příspěvku, které jsme zatím neprosadili,“ řekl v sobotu šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Šéf lidovců, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, navrhuje jeho zvýšení ze současných 300 na 350 tisíc korun.

„Vybrali jsme zatáčku smrti a jsme silnější v koalici,“ zhodnotil celkovou kondici, ve které se nyní Piráti nacházejí.

Prozradil také, že se již koalice dohodla, že vláda bude moci odvolat nejvyššího státního zástupce pouze ze zákonných důvodů.