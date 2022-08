Na platy ve školství musíte přidat patnáct procent, žádají vládu odbory

Podle Dobšíka patnáctiprocentní navýšení sumy na platy představuje 18 miliard korun. „Naším cílem je dostat co největší část do tarifů. Budeme o tom vyjednávat,“ řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Podle svazu by při zvýšení o 15 procent měl průměrný plat pedagogů dosáhnout příští rok 52 710 korun a odpovídal by zhruba 122 procentům očekávané průměrné mzdy. Letos je to s částkou 45 835 korun zhruba 113 procent, uvedli odboráři. Poukazují na vládní programové prohlášení, podle něhož by průměrný učitelský plat měl činit 130 procent celostátní průměrné mzdy.

Učitelé dostali přidáno naposledy na začátku letošního roku. Základ platu neboli tarif se jim zvedl o dvě procenta. Nepedagogům, jako jsou například školníci, uklízečky nebo vedoucí školních jídelen, se platový základ nejdřív zmrazil a od září by se měl zvednout o deset procent.

Nařízení o desetiprocentním navýšení by měla vláda schválit dnes. Podobně se mají zvýšit platy dalších zaměstnanců veřejných služeb a státu, kteří na začátku roku nedostali přidáno. Jde třeba o úředníky a pracovníky kultury.

Meziroční inflace dosáhla v červenci podle dat Českého statistického úřadu 17,5 procenta. Podle poslední predikce ministerstva financí by ceny za letošek vzrostou v průměru o 16,2 procenta a příští rok o 8,8 procenta. Suma na platy by se letos měla podle odhadů zvýšit o 9,8 procenta a příští rok o 7,9 procenta.

Celostátní průměrná mzda dosáhla loni podle statistiků 37 839 korun. Podle platového portálu Profesia.cz vzrostla částka včetně všech bonusů letos v prvním pololetí o sedm procent na 49 166 korun. Proti prvnímu čtvrtletí činil nárůst čtyři procenta.