Sdílej školníka a ušetříš, radí studie. To jde jen těžko, oponují ředitelé

Studie zjišťovala, jak by se ředitelům a školám dařilo v případě, že by nepedagogické profese (uklízečky, školníky, účetní a další pracovníky) zajišťovaly samy obce a školy by je sdílely. Podle pracovníků katedry ekonomické statistiky by školy mohly ušetřit 1,9-2,2 miliardy korun. Ty by nezůstaly vládě, ale šly by znovu do školství. Například tak, že by z nich obce platily dané zaměstnance.

Ulevilo by se ale i samotným ředitelům, kteří téměř čtvrtinu své pracovní doby tráví nad papíry vyplývající z předpisů a rozhodnutí ministerstva školství, Národního pedagogického ústavu, inspekce či zřizovatele. Část této agendy by přenechali lidem placeným obcí a pouze jim dodávali potřebné podklady. Mohli by se tedy věnovat tomu podstatnému - pedagogickému vedení učitelů a žáků.

Například sdílené účetnictví, úklid a údržba by škole v malé svazkové obci mohlo ušetřit dva miliony korun, škole ve velké svazkové obci až sedm milionů korun ročně.

Zadání studie vzniklo ve spolupráci Svazu měst a obcí ČR a Partnerství pro vzdělávání 2030+.