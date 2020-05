Prymula s Vojtěchem si nesedli. Nabídnu mu místo na Úřadu vlády, řekl Babiš

„Určitě mě to mrzí,“ reagoval Babiš skutečnost, že Prymula ministerstvo zdravotnictví opustí. Náměstkovi stále chybí bezpečnostní prověrka, o kterou žádal před více než rokem. Povinné prověrky na stupeň „důvěrné“ náměstkům ministerstvo nařídilo loni v březnu. Prymula ji však stále nedodal.

Babiš považuje Prymulu za odborníka. „Ale jak už to bývá, a u nás bohužel často, si s panem ministrem úplně nesedli,“ řekl premiér. „Teď to vypadá, že má odejít z ministerstva zdravotnictví. Ale to je rozhodnutí ministra,“ dodal Babiš.



Prymula už dříve řekl, že povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky ministerstvo zavedlo kvůli obavám z jeho popularity. „Prověrka je naprosto běžná záležitost, mají ji náměstci i na jiných resortech. To, že na zdravotnictví tato povinnost v minulosti nebyla, považuji spíše za raritu,“ opáčil ministr Adam Vojtěch. „Komentář pana náměstka o účelovosti považuji za nekorektní, stejně jako jeho vzkazy přes média,“ řekl v úterý iDNES.cz ministr.

Co bude Prymula přesně na Úřadu dělat, pokud úkol přijme, není ještě jasné. „Já s panem profesorem diskutuji o nějaké jeho další roli, v rámci jeho dalšího působení na Úřadu vlády. Protože v tom zdravotnictví máme strašně moc projektů, které chci realizovat,“ uvedl Babiš, který zároveň mluví o „velice dobré komunikaci“. Sám Prymula naznačil, že má nabídky ze soukromého sektoru.

„Byla by škoda, aby teď zmizel se struktur státu,“ dodal Babiš. Na otázku, zda třeba nechce končícímu náměstkovi nabídnout kandidaturu do Senátu za hnutí ANO, reagoval pobaveně. „Senát určitě ne,“ zasmál se premiér.

Ministr Vojtěch se ve středu vyjádřil pro Českou televizi. „Výroky Romana Prymuly o zavedení bezpečnostní prověrky kvůli jeho popularitě jsou za hranou. Na pozici náměstka pro zdravotní péči si ho nedovedu představit,“ zdůraznil.