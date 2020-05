Zvažuji odchod, přiznal Prymula. Chce si promluvit ještě s Babišem

Prymula odmítl, že by premiéra napevno informoval o svém konci. „Ještě o tom budeme hovořit, je to možnost,“ sdělil portálu iDNES.cz. Podotkl, že současné úvahy o jeho konci nesouvisí s aktuálním vývojem situace kolem koronaviru v Česku.

Připomněl, že o odchodu z ministerstva uvažuje už déle. „Jsem tam teď už zhruba o tři měsíce déle proti původnímu záměru, takže uvidíme, co a jak bude dál,“ řekl s odkazem na současný vývoj epidemie.

O tom, že chce skončit na ministerstvu zdravotnictví, informoval server Seznamzprávy, podle kterého má dvě podmínky pro to, aby vzal své rozhodnutí zpět. Co by to bylo, serveru neprozradil.



Prymula již dříve řekl, že by opustil státní správu a přešel do soukromého sektoru, kde podle svých slov má hodně nabídek. „Například u komerčních farmaceutických výzkumů,“ vysvětlil.



Prymulovi pro jeho funkci stále chybí bezpečnostní prověrka. o kterou žádal před více než rokem. Předložit ji měl 14. března, kdy zrovna stát zahájil přísná opatření proti epidemii. Nyní ji má předložit do konce června.

Epidemiolog Prymula je náměstkem ministra zdravotnictví od roku 2017, předsedá České vakcinologické společnosti, od poloviny března 2020 stál v čele Ústředního krizového štábu v boji s nákazou novým typem koronaviru. Koncem měsíce ve funkci skončil a soustředí se na projekt chytré karantény. Dříve byl ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové.