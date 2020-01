Policistu, který zachránil ve Vejprtech deset lidí, vyznamenám, řekl Zeman

„Kromě toho, že bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým, tak bych vám chtěl sdělit, že mi bude ctí, policistovi, který vytáhl deset lidí s nasazením vlastního života, udělit 28. října medaili za hrdinství,“ prohlásil v Press klubu prezident Miloš Zeman.

V domově pro mentálně postižené pacienty při požáru zemřelo osm lidí. Záchranáři na místě ošetřili 30 lidí, do nemocnic Krajské zdravotní odvezli 17 pacientů, zranění tří z nich jsou vážná. Příčinu vzniku požáru kriminalisté vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Oznámení o požáru přijali hasiči krátce před 5. hodinou ranní.



Během rozhovoru Miloš Zeman pogratuloval Petru Fialovi, který byl znovu zvolen předsedou ODS. „Já se znám s Petrem Fialou dlouhá léta, ještě z doby, kdy byl ministrem školství. V každém případě jsem ochoten spolupracovat s jakýmkoli vítězem voleb,“ odpověděl Zeman na otázku, zda by byl ochotný spolupracovat s panem Fialou, pokud by ODS vyhrála volby a on byl zvolený premiérem.



Prezident se také vyjádřil k událostem minulého týdne týkající se Heleny Válkové, která odmítla kandidaturu na post ombudsmanky. Na pozici veřejné ochránkyně práv ovšem zůstává. S tím nesouhlasí ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který chce o věci dále diskutovat. „Za prvé mu do toho nic není, za druhé vycházím ze stanoviska premiéra, který je s prací Heleny Válkové v této funkci spokojený,“ řekl Zeman na Frekvenci 1.



Helena Válková na přelomu 70. a 80. let minulého století údajně hájila zákony namířené proti tehdejším disidentům. Spolupracovala i s prokurátorem Josefem Urválkem, který se jako komunistický prokurátor účastnil procesu s Miladou Horákovou a nese přímou zodpovědnost za desítky justičních vražd.