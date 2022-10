Konec týdne bude ve znamení vyšších teplot, o víkendu ale zaprší

Čtvrteční ráno bylo podle meteorologa Pavla Borovičky na území Česka chladné, teplota se nejčastěji pohybovala od 6 do 2 stupňů Celsia, jen na jihovýchodě a na západě dosahovala při nízké oblačnosti až 9 stupňů. Nejnižší teploty naměřili meteorologové na horách, zejména v Jizerských horách a na Šumavě.

Nejnižší teplotu hlásí Kořenov, Jizerka, rašeliniště (-3,3 °C), Bedřichov, Nová louka (-3,0 °C), Kvilda-Perla (-2,9 °C), Kořenov, Jizerka (-2,9 °C). Výjimečně se však teplota dostala slabě pod bod mrazu i na stanicích mimo hory, např. v Rýmařově (-1,6 °C), ve Velkém Chvojně (-1,5 °C) či na Světlé Hoře (-0,9 °C).

„V dalších dnech by měla být rána citelně teplejší. Teploty by se minimálně do začátku příštího týdne měly pohybovat kolem 10 stupňů. V polovině příštího týdne by měl nastat pokles ranních teplot,“ uvedl Borovička.

Dnes (ve čtvrtek) bude polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne bude místy, zejména na západě Čech a na Moravě, nízká oblačnost. Ojediněle se vyskytnou mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a večer na západě ojediněle zaprší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni Celsia, v 1 000 metrech na horách kolem 11 stupňů.

V noci na pátek bude zataženo až oblačno, na východě zpočátku místy polojasno. Od západu bude na většině území občasný déšť nebo přeháňky. K ránu se také ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia.

V pátek přes den bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Během dne pak bude přechodně až polojasno s jen ojedinělými srážkami. Nejvyšší teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů.

V sobotu čekají meteorologové oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přeháňky. Později bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, nejvyšší denní teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů.

V neděli bude podle předpovědi ČHMÚ převážně oblačno, ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 8 stupňů. Nejvyšší denní teploty atakují 17 až 21 stupňů.

V pondělí bude většinou polojasno. Ráno a dopoledne se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 8 stupňů. Nejvyšší denní teploty naopak vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.