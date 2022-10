Po chladnějším startu týdne se teploty od středy vyšplhají i nad 20 stupňů

Během pondělí a úterý k nám bude ještě proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Srážky se postupně přestěhují na hory a následně k severovýchodu a současně bude od jihozápadu pozvolna ubývat oblačnosti.

„Minimálně od středy do víkendu tak očekáváme slunečno, s ranními místními mlhami, které vydrží pouze většinou jen do dopoledne a teplotami, které budou při odpoledních maximech atakovat 20 °C. Tento charakter počasí by měl s velkou pravděpodobností vydržet do neděle nebo počátku druhé říjnové dekády,“ uvedl meteorolog Josef Hanzlík.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Tak jsme se konečně dočkali, „Terezinské léto“ přichází.

V následujících dnes se bude nad jihovýchodní Evropou obnovovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu kolem které se nad naše území dostane teplý vzduch od jihu.

Pondělí bude s proměnlivou oblačností a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Na severu a severovýchodě budou místy přeháňky, na horách srážky četnější. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, v 1 000 m na horách kolem 6 °C.

V noci na úterý bude oblačno až zataženo, na jihozápadě Čech až polojasno a ojediněle mlhy. Ojediněle, v severovýchodní polovině místy přeháňky. Nejnižší teploty 11 až 7 °C, na jihozápadě Čech až 4 °C.

V úterý očekáváme zpočátku oblačno až zataženo, na severovýchodě místy přeháňky. Na jihozápadě Čech, během dne postupně i na ostatním území polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C.

Ve středu meteorologové předpokládají skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C.

Na čtvrtek bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky. Ráno zejména na Moravě ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C.

V pátek bude skoro jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí přinese zpočátku polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně převážně oblačno a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C, v pondělí až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C, postupně 12 až 17 °C.