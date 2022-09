Babí léto zatím nepřijde. Víkend přinese déšť, v týdnu bude srážek ubývat

„Relativně teplo bude i v neděli. Na počátku nového týdne čekáme nadále srážky místy, slunce se na obloze příliš často neobjeví a teploty zůstanou do 15 °C. V polovině týdne by srážek mělo ubývat a zároveň se oteplovat, mohlo by se tak jednat o náznak babího léta,“ uvedl meteorolog Martin Tomáš.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno a ráno ojediněle mlhy. Ojediněle přeháňky, později večer na jihu místy déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.

V noci na pátek bude zataženo až oblačno, ojediněle mlhy. Od jihu místy občasný déšť. Nejnižší teploty 8 až 4 °C.

V pátek bude oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy. Místy, zejména ve východní polovině území občasný déšť nebo přeháňky. Později ustávání srážek a částečně ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C.

V sobotu meteorologové čekají oblačno až zataženo, zpočátku až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Ojediněle, odpoledne od západu místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C a ojediněle přízemní mrazíky, na východě až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, na západě Čech kolem 12 °C.

V neděli bude počasí oblačné až zatažené, na většině území déšť. Postupně proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, na horách četnější. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C.

V pondělí meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Místy přeháňky nebo déšť, na horách na severu a severovýchodě srážky četnější. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo déšť. Postupně ubývání oblačnosti a přeháňky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty v úterý 10 až 6 °C, v dalších dnech 7 až 2 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty v úterý 11 až 15 °C, v dalších dnech 13 až 18 °C.