Start týdne přinese mlhy a oblačnost, výjimečně déšť. Teploty do 11 stupňů

„Pršet bude jen výjimečně, objeví se četné mlhy a nízká inverzní oblačnost, ale chvílemi se ukáže i slunce. Na začátku týdne se na hřebenech hor objeví sněžení, napadne ale maximálně pár centimetrů,“ uvedla meteoroložka Jana Hujslová.

V pondělí bude zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno. Ojediněle se na severu a severovýchodě postupně místy objeví přeháňky. Nad 1 000 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 6 až 10 stupni, na jižní Moravě až 12 stupni.

V 1 000 metrech na horách bude chladněji. Meteorologové očekávají teplotu kolem 2 °C. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 m/s, večer bude slábnout.

V noci na úterý meteorologové očekávají oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo s ojedinělými přeháňkami, které budou nad 1 100 metrů smíšené nebo sněhové. Postupně se bude objevovat místy nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. Nejnižší teploty od 4 do 0 stupňů klesnou při malé oblačnosti a uklidnění větru až k -3 stupňům. Foukat bude slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo bude bezvětří.



V úterý přes den bude polojasno, místy nízká oblačnost nebo mlhy, ráno i mrznoucí. Sever a severovýchod země bude zpočátku až zatažený a ojediněle se objeví přeháňky, nad 1 100 metrů opět smíšené nebo sněhové. Během dne oblačnost postupně ubude.

Nejvyšší teploty meteorologové očekávají kolem 7 až 11 stupňů, při déletrvající mlze kolem 5 stupňů. Foukat budou slabý proměnlivý vítr do 4 m/s. Večer se postupně změní na jihovýchodní a zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny mírný 3 až 7 m/s.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Začínající týden přinese klasické listopadové počasí - pršet bude jen výjimečně, objeví se četné mlhy a nízká inverzní oblačnost, ale chvílemi se ukáže i slunce, noční teploty budou klesat pod nulu a odpoledne se budou pohybovat většinou do 10 °C.

Ve středu se obloha vyjasní. Bude jasno až polojasno, místy, během dne ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy, ráno i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, při slabém větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 7 až 11 stupni, při celodenní nízké oblačnosti nebo mlze kolem 5 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr bude foukat rychlostí 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 15 m/s. V západní polovině Čech bude vítr slabý proměnlivý do

4 m/s.

Ve čtvrtek lze očekávat nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle, během dne na některých místech polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při malé oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty od 3 až 7 °C stoupnou při déletrvajícím slunečním svitu až na 11 °C. Slabý proměnlivý vítr bude foukat rychlostí do 4 m/s nebo vůbec.

V pátek zůstane zataženo nízkou oblačností nebo mlhy. Ojediněle, během dne bude místy polojasno. Nejnižší noční teploty meteorologové očekávají od +3 do -1 stupňů, nejvyšší denní teploty od 3 do 7 stupňů, při déletrvajícím slunečním svitu až 10 °C. Slabý proměnlivý vítr bude foukat stejně jako předchozí dny maximálně do 4 m/s nebo vůbec.