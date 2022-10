Skiareál Ještěd začal zasněžovat, teplému počasí a protestům lidí navzdory

Hromadu sněhu, která působí v podzimním slunci pro mnohé nepatřičně, má na svědomí technologie TechnoAlpin Snowfactory SF100 Mobile, která dokáže vyrábět umělý sníh bez ohledu na okolní teploty. Zatímco někteří sportovci začínají pomalu oprašovat lyže a snowboardy, jiní si při pohledu na barevné listí a azurovou oblohu v kombinaci s umělým sněhem klepou na čelo.

„Výroba umělého sněhu mi nevadí ani takto brzy, pokud to technologie umožňuje. Pokud si provozovatel následně zažádá o dotace, to už mi přijde sprosté. Ale když si na to vydělá z permanentek, pak je to v pořádku. Otázka je, o kolik se zvedne cena,“ přemítal Jan Brabec, který bydlí u Říčan a na Ještěd míří hlavně za večerním lyžováním. „Na denní už u nás nejezdím nikam, finančně se vyplatí jet na víc dní do Alp,“ poznamenal.

S výrobou umělého sněhu se nechce smířit Linda Hartmanová, která považuje Ještěd za svou srdcovku. „My, co tu žijeme celý život, víme, že se počasí nedá poručit a něco uměle vytvářet je nesmysl. Stačí si vzpomenout na mistrovství světa v lyžování organizovaném ve Vesci,“ upozornila. Lyžovat přestala ve chvíli, kdy se z toho stala masová záležitost, leckdy jde podle ní na sjezdovce i o život. „Sedačková lanovka vyveze nahoru nesmyslné množství lidí a ti neumí na lyžích nebo prkně ani stát,“ dodala s tím, že za stejné peníze může jet do Itálie.

A nevoli lidí pocítili i v samotném resortu „Od rána nedělám nic jiného, než že odpovídám na dotazy týkající zasněžování na Ještědu. Večer se k tomu oficiálně vyjádříme,“ sdělil redakci ředitele střediska Jakub Hanuš.

Mnozí uživatelé na Facebooku pak zmiňují i to, že jde z jejich pohledu o plýtvání v době energetické krize, nesolidární počínání nebo jako čirou provokaci.

Loni se zasněžovalo 6. října

Mezi ně však nepatří Mirek Hanzlík z Liberce, který se na Ještěd vrací už 15 let.

„Na první pohled je zasněžování v půlce října docela brzy, ale lidé, co se o to starají, asi vědí, co dělají. Hlavně jsou to jejich peníze, a když se všechen sníh rozpustí, tak je to jejich smůla. Někdo říká, že je to zbytečné plýtvání vodou, ale podle mě se žádná voda neztratí. Maximálně na chvíli zmrzne na kopci a až roztaje, tak stejné množství zase odteče z kopce dolů,“ řekl Hanzlík, podle něhož sice Ještěd nejsou Krkonoše, ale díky jeho dostupnosti táhne spoustu lyžařů, třeba i z Prahy.

Loni se první umělý sníh objevil na ještědských stráních už 6. října, zasněžovací zařízení dokáže podle ředitele střediska Jakuba Hanuše za jediný den vyrobit až 100 metrů krychlových vločkového ledu.