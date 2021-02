Praha 6 zkoušela, jaký covidový test je pro školáky lepší. Zapojilo se 400 žáků

„Dnešní testování má také sloužit k tomu, abychom odhalili organizační slabiny a abychom umožnili rodičům, dětem i ředitelům si ten proces vyzkoušet,“ řekla radní pro školství v Praze 6 Kubíková.



Na covid-19 se testovali dobrovolníci z řad žáků prvních a druhých tříd ze ZŠ Emy Destinnové, ZŠ Antonína Čermáka a ZŠ náměstí Svobody a žáci mateřské školy.

Děti podstoupily kloktací PCR test ze slin, který za asistence rodičů provedly doma před odchodem do školy, a ve škole i antigenní test, jehož používání ve školách plánuje vláda. Vzorky z přední části nosu žákům ve škole na místě odebírali zdravotníci.

„Antigenní test se vyhodnocuje ve škole, tedy v místě odběru. Výsledky jsou k dispozici do patnácti minut. Na výsledky kloktacího testu je potřeba si počkat. Vzorky se posílají do laboratoře a jsou známé druhý den,“ popsala praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Podle ní si však i antigenní test výtěrem z nosu měli v případě potřeby zvládnout provést i samotní žáci. „U nás v Česku se to zatím netestovalo, takže se budeme dětí ptát, jestli by to dokázaly samy,“ doplnila lékařka.

Na testování spolupracovala městská část s praktickými lékaři z Prahy 6 a Ústavem molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, v jehož laboratoři se budou vzorky kloktacích testů vyhodnocovat. Radnice podle Kubíkové zajistila dopravu testů do laboratoře a organizaci, samotné testy pro tuto akci ve školách bezplatně poskytli zapojení lékaři.

Minulý týden si testy vyzkoušely například děti v ZŠ Chmelnice v Praze 3 a testovat v MŠ a ZŠ začala také Praha 9. Radnice Prahy 7 v pondělí v MŠ U Studánky a MŠ Tusarova otestovala na covid-19 antigenními testy 139 dětí, rodičů a zaměstnanců.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku. Podle záměru vlády se měli do lavic jako první od 3. března vrátit žáci závěrečných ročníků středních škol, po týdnu středoškoláci na praktickou výuku a po dalším týdnu i deváťáci. Do poloviny března by se měl návrat týkat 450 000 žáků.