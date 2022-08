KONTEXT: Měli mě za blbce, proto jsem empatický, říká pedagog s poruchami učení

Poslechněte si první ze čtyř dílů série Učím jinak s Broňou Sobotkou:

Bronislav Sobotka (1981) Popularizátor angličtiny, youtuber a vysokoškolský pedagog. Na Masarykově univerzitě (MUNI) externě přednáší o zážitkové pedagogice. Již sedm let tvoří videoobsah o angličtině a pravidelně streamuje. Vytváří podcast BroňaCast a výukové kurzy. V roce 2013 byl svými bývalými žáky nominován na cenu Zlatý Ámos. Na MUNI vystudoval pedagogiku s červeným diplomem, tedy s vynikajícím prospěchem. Absolvent mezinárodních učitelských zkoušek CELTA a DELTA. Vydal dvě knihy - Zamilujte se do angličtiny a 365 anglických cool frází a výrazů.

Broňa má diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii a dysortografii, tedy jakýsi znevýhodňující jackpot. „Když jsem chodil do školy, tak mi říkali, jestli nejsem blbec a proč nepíšu normálně. Já si začal myslet, že prostě blbec jsem,“ vypráví Sobotka a dodává, že nevěděl, co s tím a moc se svými poruchami nepracoval. „Smířil jsem se s tím, že jsem trouba a mojí strategií bylo, že se s tím prostě naučím žít.“

Angličtinu se začal učit až po maturitě, v továrně na pletací stroje. „Fabrika krachovala a já měl čas se učit. Neměl jsem žádnou taktiku, ale poprvé jsem se učil bez toho, aniž bych se srovnával s ostatními. Já jsem vlastně nevěděl, že jsem pomalejší. Klíč byl asi v tom, že jsem tomu dával hodně času a učil se svým tempem. Tehdy jsem poprvé zažil radost z učení,“ říká s tím, že děti příliš srovnáváme s vrstevníky.

Říká, že právě díky jeho predispozici chová větší empatii k těm méně nadaným, kterým jazyk příliš nejde. „Vnímám svoji práci jako poslání. Pomáhám zamilovat se do angličtiny těm, kteří už několikrát selhali a možná tím, že vidí, že mi to také nešlo, mají ke mě větší důvěru,“ říká nadšený učitel Broňa, který vyučuje angličtinu na letních kurzech v Oxfordu.

Do minulého roku vyučoval na brněnském Gymnáziu Elgartova, kde praktikoval takzvanou zážitkovou pedagogiku, o které přednáší na Masarykově univerzitě. „Angličtina se najednou stane ne cílem, ale prostředkem. Máte za úkol třeba něco vyluštit a jazyk vám k tomu jenom pomáhá to splnit. Říká se tomu také task-based learning (úkolově orientovaná výuka - pozn. red.). Je to mnohem blíž reálnému životu. Nestane se vám, že za vámi někdo přijde a dá vám cvičení k vyplnění,“ vysvětluje Sobotka, který ve svém stylu výuky velmi čerpá ze skautu, ve kterém působil jako vedoucí.

Popisuje jak vypadala jeho první praxe. „Představil jsem si, že jsme na táboře, a začal jsem se tak chovat. Všichni jsme si tykali a hráli hry, které jsem si odnesl ze skautu, ale hráli jsme je v angličtině. Používal jsem postupy zážitkové pedagogiky, která říká, že je lepší věci zažít, než vidět,“ říká.

Zakázal by Broňa v Česku dabing? Jsou jeho hodiny s dětmi jen řízený chaos nebo občas i vytáhnou učebnici? Jak v sobě nadšený učitel udrží nadšení a jak motivuje demotivovaného žáka? A co říká na jazykovou aplikaci Duolingo?Poslechněte si první díl ze série Učím jinak podcastu Kontext, kde se dozvíte víc!