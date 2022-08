KONTEXT: Říkám žákům, k čemu je matika. Potřebují ji všichni, přiznává youtuber

Stal se z něj učitel a youtuber a netají se snem, že by rád naučil český národ matematiku. Podle něj ji potřebuje úplně každý.

Poslechněte si třetí ze čtyř dílů série Učím jinak s Markem Valáškem:

„Ptám se žáků, co chtějí v životě dělat. Kdybych to věděl, a nikdy se to nezměnilo, tak jim můžu říct, že určitá část matematiky jim bude k ničemu, ale budou potřebovat tuto a tamtu látku,“ prozrazuje svůj inovativní přístup Marek Valášek.

Tomu se navíc dostalo velké pocty – přestože matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově nedostudoval, a nemá ani pedagogické minimum, zvolili ho studenti a odborníci nejlepším učitelem školního roku 2021/2022.

„Je pro mě zadostiučiněním, že jsem Zlatým Ámosem,“ přiznává s pokorou a doplňuje, že vyhrál díky týmu studentů, se kterými se neúnavně připravovali. „Vyhrál jsem hlavně díky nim,“ řekl.

Marek Valášek Je mu 39 let a pochází z učitelské rodiny, přesto nikdy učit nechtěl.

Studoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor geofyzika.

Učí na pražském anglicko-českém gymnáziu AMAZON.

Je popularizátor matematiky, videa o ní natáčí na YouTube, LearnTube či Mathematicator.

Stal se Zlatým Ámosem, vyhrál i v kategoriích Ámos sympaťák a Ámos ČT.

Odbornou veřejností zvolený nejlepší učitel roku se vymyká ve více směrech, například i tím, že mezi jeho žáky nepatří jen ti v budově školy. Stovky absolventů má i v rámci YouTube, kde natáčí videa o matematice. Za covidu-19 byl navíc pro mnoho dětí jediným učitelem matematiky, na kterého se mohly obracet.

„Lidé mi psali, že měsíc neviděli svoji učitelku a neměli žádné online lekce. Rozhodl jsem se proto streamovat a doučovat je,“ říká. S videoobsahem má ale zkušenosti i z dob před pandemií – má portál Mathematicator a LearnTube, pomocí nichž vysvětluje středoškolskou látku. „Dal jsem si za cíl naučit český národ matematiku. Chci ji naučit každého, kdo o to má zájem,“ vysvětluje.

Učitelů matematiky je nedostatek

Protože nemá vysokoškolské vzdělání a tím pádem ani potřebné pedagogické minimum, neměl by správně učit. Přesto vysvětluje, že ředitelé škol mají možnost zaměstnat i neaprobované lidi, pokud nejsou schopní místo obsadit aprobovaným pedagogem.

„Občas přijde do mých hodin inspekce. Jsou skeptičtí, ale po hodině mi říkají, že rozhodně musím dál učit,“ vypráví učitel, který na rozdíl od svých rodičů nechtěl pokračovat v učitelské tradici své rodiny. Vypráví, že dnes mají ředitelé na výběr, jestli mít špatného matikáře, nebo žádného matikáře. „Je strašně málo dobrých matikářů. Když máte možnost získat dobrého, tak překousnete, že nemá papír,“ myslí si.

Proč Marek zrušil možnost opakovaného zkoušení? Co si myslí o vstávání na devátou, nebo jakou vlastnost nesnáší na učitelích? A proč odešel z „matfyzu“ a začal natáčet videa o matematice na YouTube? Poslechněte si třetí díl ze série Učím jinak podcastu Kontext, kde se dozvíte víc.