Na Moravu udeří již dnes místy více než 31 stupňů, hrozí požáry

Ve čtyřech moravských krajích ve středu odpoledne teploty místy překročí 31 stupňů Celsia, až do pátku zde hrozí požáry. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a dodržovat pitný režim. Ve své výstraze to v úterý uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).