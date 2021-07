V červenci bude v průměru kolem 25 stupňů. Na jeho konci naprší

Do konce měsíce meteorologové očekávají maximální denní teploty v průměru kolem 25 stupňů Celsia. Nejdeštivější by mohl být poslední červencový týden. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu.