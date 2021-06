V červenci se počasí zmírní, nejteplejší bude týden začínající svátky

Konec června přinese podle meteorologů ještě tropy i silné bouřky. V červenci se už ale počasí pravděpodobně zmírní, mělo by se ochladit a srážek by mělo postupně ubývat. Relativně nejteplejší by měl být příští týden. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).