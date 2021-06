Letní počasí bude průměrné, ale nějaké rekordy padnou, říká meteorolog

Konec června byl z pohledu počasí nahoru dolů. Jeden týden jsme zažívali tropické dny, pak se ochladilo na zhruba 25 stupňů. Můžeme o prázdninách čekat něco podobného?

Měsíční výhledy počasí vydáváme jen na čtyři týdny dopředu. Sezonní předpovědi mají v Evropě poměrně nízkou úspěšnost a Český hydrometeorologický ústav je nevydává.

Pokud vezmeme měsíční výhled, který je do 18. července a je to maximum, co můžete předpovědět, jaké počasí můžeme očekávat?

Do 18. července můžeme očekávat počasí teplotně a srážkově průměrné, odpovídající této roční době. Po velmi teplém týdnu přišlo ochlazování. Ze všech čtyř předpovědních týdnů, které máme do 18. července, byl pravděpodobně nejteplejším právě týden první. Následně by průměrné týdenní teploty měly postupně klesat, ale i tak se budou pohybovat většinou v intervalech běžných teplot pro danou roční dobu. Nejvíce srážek očekávají v prvním týdnu, v dalších týdnech by se měly pohybovat v blízkosti dlouhodobých průměrů pro toto roční období.

Poslední týden před prázdninami byly i přívalové deště, je to pro toto období obvyklé?

Nebylo to neobvyklé, bouřky s přívalovým deštěm jsou u nás v období od května do srpna obvyklým jevem.

Naplní se díky tomu podzemní vody?

Měli jsme už poměrně velké sucho, tyto srážky doplní vláhu do půdy a do vodních toků, což je určitě dobře. Pro naplnění podzemních vod je potřeba delšího období s častějšími vydatnějšími srážkami.

Data ČHMÚ k půdnímu suchu z 21. června (24. června 2021) Data ČHMÚ k meteorologickému suchu z 21. června (24. června 2021)

Je vyschlé Česko obecně, nebo se situace lepší?

Zejména po loňském deštivém červnu se situace podstatně zlepšila, ale častěji než v předchozích několika letech pršelo i v dalších měsících loňského roku. V předchozích několika letech od roku 2015 jsme, jak víte, měli velké sucho, velký deficit vláhy, který se podstatně projevil i ve spodních vodách.

Dlouhodobé předpovědi jsou tak trochu věštění z koule, z čeho meteorologové měsíční předpovědi připravují?

Meteorologové v nich vychází zejména z takzvané statisticko-analogové metody, kdy k aktuální meteorologické situaci hledají v minulosti obdobné meteorologické situace. A pak předpokládají, že počasí v příštích týdnech bude obdobné počasí z těchto nalezených situací. V některých případech stále více používají i výstupů numerických předpovědních modelů, zejména pro začátek dlouhodobé předpovědi.

Pokud se podíváme do historie, jaké jsou letní rekordy na z pohledu obou stran teploměru?

Absolutní teplotní rekord v Česku byl naměřen 20. srpna 2012 v Dobřichovicích, kdy se teplota vyšplhala na 40,4 stupňů Celsia. Naproti tomu i v letním období může v noci teplota vzduchu výjimečně klesnout i pod bod mrazu.

Dají se nějaké rekordy očekávat i letos, nebo to bude spíše stabilnější počasí?

Extrémy počasí a teplotní rekordy je velmi obtížné předpovědět. Spíše si myslím, že počasí bude bližší normálu, ale nějaký rekord zcela jistě padne.

Po dešti bývá logicky lepší i ovzduší, bude jeho kvalita na začátku prázdnin vzhledem k počasí lepší?

V létě bývá kvalita ovzduší většinou dobrá, ale v teplých či horkých slunečných dnech stoupají koncentrace přízemního ozonu, nejvyšších hodnot pak dosahují v odpoledních hodinách.

Dá se něco podobného říci i o kvalitě vody?

Nejsem odborník na kvalitu vod, ale obecně při vyšších průtocích vody v řekách je znečištění rychleji odváděno. Naproti tomu nízké stavy vod mohou znamenat znečištěnější toky.

Jak vlastně vypadá takové typické středoevropské léto?

Spíše proměnlivé, střídavě teplé až horké, ale i chladné a deštivé, občas s bouřkami. Nikoli takové, jaké jsme měli v minulých letech, horké a suché. To je typické pro Středomoří.