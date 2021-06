Nejteplejší i nejdeštivější týden. Po supertropech se postupně mírně ochladí

V nynějším týdnu budou nejvyšší denní teploty zhruba od 25 do 27 stupňů. Také pršet by mělo hlavně tento týden. Na úterý platí výstraha před bouřkami, v přívalových deštích by mohlo spadnout kolem 50 milimetrů srážek.



„Po velmi teplém týdnu přichází pozvolné ochlazování. Ze všech čtyř předpovědních týdnů (do 18. července) bude pravděpodobně nejteplejším právě začínající týden, následně by průměrné týdenní teploty měly postupně klesat, ale i tak se budou pohybovat většinou v intervalech běžných teplot pro danou roční dobu,“ uvedli meteorologové.

Nejvíce srážek očekávají v prvním týdnu, v ostatních by se měly pohybovat v blízkosti dlouhodobých průměrů pro toto roční období.

Průměrná teplota v Česku od 21. června do poloviny července je 18 stupňů Celsia. Nejchladněji touto dobou bylo v roce 1980 s průměrem 13,9 stupně, naopak nejtepleji roku 2006, kdy průměrná teplota činila 20,9 stupně. Průměrný úhrn srážek pro závěr školního roku a začátek prázdnin je 80 milimetrů.



Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo v roce 1976, kdy meteorologové naměřili 15 litrů na metr čtvereční. Naopak nejvíce srážek spadlo v roce 1954 s úhrnem 167 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.