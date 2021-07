Počasí rozdělí ČR, na Moravě budou tropy. Celou zemi pak spláchnou bouřky

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) už dříve upozornil, že teplotní maxima na západě se budou pohybovat kolem 23 °C, kdežto na východě bude přes třicet. Rozdílný ráz počasí způsobilo rozhraní mezi velmi teplým vzduchem nad východní Evropou a chladnějším vzduchem nad západem kontinentu.

„Rozdíly mezi západem a východem území už dnes budou přes 10 °C, zítra dokonce přes 15 °C,“ uvedl ČHMÚ ve středu na Twitteru. Výstraha před velmi vysokými teplotami platí pro Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj na čtvrtek mezi 12:00 a 20:00.

„Ve středu překročí odpolední teploty na Moravě a ve

Slezsku 31 °C, ve čtvrtek místy i 34 °C. Horké a převážně suché počasí zde povede ke zvýšenému riziku vzniku a šíření požárů,“ uvedla nyní meteoroložka Petra Sýkorová z ČHMÚ.

Lidé by podle výstrahy neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, odhazovat cigaretové nedopalky nebo vypalovat trávu.

Ve čtvrtek odpoledne se na většině našeho území objeví přeháňky nebo bouřky. „Místy budou silné až velmi silné s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, kroupami i větších rozměrů a nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu,“ upřesnila Sýkorová. Výstraha meteorologů platí pro všechny kraje od čtvrteční 14. hodiny do pátečních 6:00.

Mírnější projevy se očekávají pouze v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde by mohlo napršet jen 40 milimetrů a vítr by mohl dosahovat rychlosti jen 70 kilometrů za hodinu.

Meteorologové varují před rozvodněním malých toků, zatopení podchodů či sklepů. „Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy, nebezpečí představují také kroupy a blesky,“ upozornili. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, nemají vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči by při bouřce měli jet pomaleji a velmi opatrně.